Zahlreiche Fahrer kamen in einer Abfahrt zu Sturz. Bild: itzulia basque country

Vingegaard, Roglic und Evenepoel schwer gestürzt – Verletzungen noch unklar

Die 4. Etappe der Baskenland-Rundfahrt ist von einem schweren Sturz überschattet worden. Unter den Sturzopfern befanden sich mit Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel und Primoz Roglic drei prominente Fahrer.

Der Sturz ereignete sich rund 36 km vor dem Ziel in Legutio in einer Abfahrt. Rund ein Dutzend Fahrer kamen in einer Rechtskurve von der Strecke ab.

Unter ihnen war auch der zweifache Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard. Den dänischen Vorjahressieger schien es am schlimmsten erwischt zu haben. Er lag minutenlang neben einem Strassengraben am Boden, ehe er auf einer Trage mit Atemhilfe und Halskrause abtransportiert wurde, wie Fernsehbilder zeigten.

Vingegaard (oben) und ein anderer Fahrer werden behandelt. Bild: itzulia basque country

Sein Team Visma-Lease a Bike meldete, Vingegaard sei bei Bewusstsein und werde im Spital behandelt. Es kündigte ausserdem Updates zu seinem Gesundheitszustand an.

Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel und der in der Gesamtwertung führende Primoz Roglic konnten das Rennen ebenfalls nicht fortsetzen. Bei Evenepoel besteht der Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch.

Die drittletzte Etappe wurde wenige Minuten nach dem Massensturz neutralisiert. Nach der Wiederaufnahme des Rennens wurde beschlossen, dass die sechs Fahrer in der Spitzengruppe vor dem Feld den Tagessieg unter sich ausmachen werden. Der Südafrikaner Louis Meintjes setzte sich zehn Kilometer vor der Ziellinie von seinen Begleitern ab und feierte nach 158 Kilometern einen Solosieg.

Für die Gesamtwertung zählt die Etappe nicht. Das Feld fuhr geschlossen ins Ziel. (ram/sda)

* Update folgt *