Die weiteren Teams mit Schweizer Beteiligung – Chicago (mit Kurashev), Arizona (mit Janis Moser), Detroit (Suter), New Jersey (mit Jonas Siegenthaler und dem derzeit verletzten Nico Hischier) und San Jose (Timo Meier) – drohen die Playoffs alle zu verpassen. Das wiederum eröffnet dem Schweizer Nationalcoach Patrick Fischer Möglichkeiten für die WM im Mai in Finnland. (ram/sda)

Niederreiters Hurricanes besiegten Colorado Avalanche 2:0 und werden als Leader der Eastern Conference sicher an den Playoffs um den Stanley Cup teilnehmen.

Fiala gelang für die Minnesota Wild ebenfalls ein Assist, ausserdem entschied er mit einem Treffer das Penaltyschiessen. Minnesota gewann in Detroit (mit Pius Suter) nach einem 2:4-Rückstand mit 6:5 nach Penaltyschiessen. Auch Minnesota darf damit rechnen, die Playoffs zu erreichen.

Fast alle NHL-Schweizer standen in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Aber nur Roman Josi, Kevin Fiala und Nino Niederreiter konnten sich so richtig freuen.

Yoga und Entspannung an der Luzerner Riviera

67 Strafminuten in einem einzigen Spiel – Haudegen Randy Holt prügelt sich zum NHL-Rekord

Zurück bei den Profis – so feiert der EHC Basel den Aufstieg in die Swiss League

Fiala bezwingt Nedeljkovic und sorgt für die Entscheidung in Detroit.

Fiala bezwingt Nedeljkovic und sorgt für die Entscheidung in Detroit. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

30 brutal ehrliche Karikaturen, die uns Putins Desaster in der Ukraine vor Augen führen

So schlecht steht es um Putins Kriegskasse: «Das ist nicht viel Geld»

Der Ukraine-Krieg lässt auch in der Schweiz die Tabus purzeln

Russland meldet Gebietsgewinne in Ostukraine +++ SEM erwartet 1000 Geflüchtete pro Woche

Was hinter den Schmetterlingsminen steckt, die Zivilisten an der Flucht hindern sollen

Das Bild der toten Familie aus Irpin – und was für eine Publikation spricht

Eine Reise zu den Ursprüngen des Hockeys – schade, war der SCB-Obersportchef nicht da

Wo findet die wunde SCB-Seele Trost in diesen schwierigen Hockey-Zeiten? In der Provinz. Die Berner Hockeykultur lebt noch. Eine Reise in die Innerschweiz nach Seewen zu den Ursprüngen des Hockeys belebt die Seele eines geplagten, «ewigen» SCB-Anhängers.

Ach, schwer lastet das 1:5 gegen Ambri auf dem Gemüt des langjährigen, ja «ewigen» und gerade deshalb fachkundigen SCB-Anhängers Andreas Sigrist. Seit den 1970er-Jahren hat er sein Saisonabi. Er hat die Meistermannschaften von Paul-André Cadieux gesehen, gezimmert aus Muskelkraft. Die rauen, meisterlichen «Big Bad Bears» von Bill Gilligan und natürlich das meisterhafte Schablonenhockey von Kari Jalonen. Und dazwischen den Abstieg in die NLB durchlitten.