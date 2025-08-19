sonnig29°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Champions-League-Quali: FCB gegen Kopenhagen – der Direktvergleich

Xherdan Shaqiri (FCB) jubelt nach dem Tor zum 2-1 mittels Penalty im Super League Spiel zwischen dem FC Basel und dem BSC Young Boys, am Mittwoch, 6. August 2025 im Stadion St. Jakob-Park in Basel. (K ...
Xherdan Shaqiri will mit dem FCB in die Champions League.Bild: keystone

Diese hohe Hürde trennt den FCB von den Champions-League-Millionen

Der FC Basel spielt gegen den FC Kopenhagen um den Einzug in die Champions League. Wie schwierig die Aufgabe wird, zeigt der direkte Vergleich der beiden Klubs.
19.08.2025, 17:4519.08.2025, 17:45
michael lehmann / keystone-sda
Mehr «Sport»

Wer hat den besseren UEFA-Koeffizienten?

In den letzten Jahren hat Kopenhagen im Europacup besser abgeschnitten. Mit 44,875 Punkten belegten die Dänen zum Abschluss der letzten Saison den 49. Platz im Klub-Ranking der UEFA. Basel, das 2023 in der Qualifikation scheiterte und 2024 nicht im Europacup vertreten war, kam im Ranking mit 33,000 Punkten auf Rang 66.

Wie hoch ist der Marktwert der Teams?

Laut dem Portal «Transfermarkt» liegen die beiden Klubs hinsichtlich des Marktwerts ungefähr gleichauf. Mit 75,15 Millionen Euro schneidet Kopenhagen etwas besser ab als Basel mit 68,70 Millionen Euro.

Wer hat mehr Meistertitel?

Basel hat 21 Meistertitel auf dem Konto und damit fünf mehr als Kopenhagen. Allerdings existiert der FC Kopenhagen in seiner jetzigen Form erst seit 1992. Für seine 16 Meisterschaftsgewinne hatte er somit fast 100 Jahre weniger Zeit als der 1893 gegründete FC Basel.

GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister

1 / 17
GC, Basel und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Meister
Grasshopper Club Zürich: 27-mal Meister, zuletzt 2003.
quelle: keystone / paolo foschini
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Wer ist besser in Form?

In der vergangenen Spielzeit haben beide Teams das Double gewonnen. In die aktuelle Saison ist Kopenhagen etwas besser gestartet. Die Dänen liegen mit vier Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze. Derweil hat Basel in der Meisterschaft je zwei Partien gewonnen und verloren.

Wer sind die prominentesten Zu- und Abgänge?

Victor Froholdt heisst der Spieler, der im Sommer die Kassen des FC Kopenhagen klingeln liess. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselte für eine Ablöse von 20 Millionen Euro zum FC Porto und ist damit gemeinsam mit Orri Oskarsson, der ein Jahr zuvor zu Real Sociedad ging, der teuerste Verkauf der Klubgeschichte. Dieses Geld investierte der Verein unter anderem in Youssoufa Moukoko. Der Stürmer, der in Deutschland einst als Jahrhunderttalent galt, kam für rund 5 Millionen Euro von Borussia Dortmund. Eine ähnliche Summe zahlte Kopenhagen an PAOK Saloniki für den kroatischen Goalie Dominik Kotarski.

Champions League - Kvalifikation - FC Kobenhavn mod Malmo FF - 12.08.2025 9 FCK - Youssoufa Moukoko. Champions League - Kvalifikation - FC Kobenhavn mod Malmo FF - 12.08.2025. Kobenhavn, Danmark. 12 A ...
Youssoufa Moukoko geht jetzt für Kopenhagen auf Torejagd.Bild: IMAGO/Michael Barrett Boesen

Der FC Basel nahm durch die Abgänge von Leon Avdullahu (Hoffenheim) und Kevin Carlos (Nizza) gut 14 Millionen Euro ein. Die wichtigsten Zugänge waren die definitiven Übernahmen von Philip Otele und Metinho. Zudem stiess letzte Woche mit Moritz Broschinski ein Stürmer zum Klub, der mit zwei Toren im Cup gegen Biel (6:1) einen ansprechenden Einstand hatte.

Transferticker
Jérôme Boateng und Linz lösen Vertrag auf +++ Bayern buhlt weiterhin um Nkunku

Wie gestaltete sich der bisherige Weg in der Qualifikation?

Basel steigt direkt in den Playoffs ein. Für Kopenhagen begann die Europacup-Kampagne dagegen schon zwei Runden vorher. Im Meisterweg setzten sich die Dänen zunächst gegen den KF Drita aus Kosovo und anschliessend gegen den schwedischen Klub Malmö durch. Nach den bisherigen vier Qualifikationsspielen kommt Kopenhagen auf das starke Torverhältnis von 8:0.

Wie oft spielten die Klubs in der Champions League?

Während Basel erstmals seit acht Jahren wieder die Champions League erreichen möchte, könnte Kopenhagen zum dritten Mal in den letzten vier Jahren in die Königsklasse einziehen. Insgesamt kam der Schweizer Klub zwischen 2002 und 2017 zu acht Teilnahmen, die Dänen waren zwischen 2006 und 2023 sechs Mal dabei. Das beste Ergebnis beider Klubs ist der Einzug in die Achtelfinals: Basel schaffte dies in den Saisons 2011/12, 2014/15 und 2017/18, Kopenhagen 2010/11 und 2023/24.

epa12296232 Copenhagen players celebrate after winning the UEFA Champions League third qualifying round second leg match between FC Copenhagen and Malmo FF in Copenhagen, Denmark, 12 August 2025. EPA/ ...
Kopenhagen ist derzeit gut in Form.Bild: keystone

Wie schnitten sie in den Playoffs ab?

Basels Bilanz in den Playoffs respektive der letzten Qualifikationsrunde ist ausgeglichen. Viermal gewann der FCB das entscheidende Duell (2002 Celtic Glasgow, 2008 Victoria Guimarães, 2010 Sheriff Tiraspol, 2013 Ludogorez Rasgrad), viermal verlor er (2004 Inter Mailand, 2005 Werder Bremen, 2012 Cluj, 2015 Maccabi Tel Aviv). Kopenhagen hatte etwas mehr Mühe: Fünfmal nahm der FCK die letzte Hürde, achtmal scheiterte er an ihr.

Um wieviel Geld geht es?

Um viel. Allein das Startgeld in der Champions League beträgt 18,62 Millionen Euro. In der Europa League (4,31 Millionen Euro) und der Conference League (3,17) sind die Antrittsgagen deutlich tiefer. Auch die Punkteprämien (2,1 Millionen Euro pro Sieg, 700'000 Euro pro Unentschieden) fallen in der Champions League klar höher aus als in den anderen Wettbewerben.

epa12148354 PSG players celebrate with the trophy during the podium ceremony after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Internazionale Milano, in Munich, Germany, 31 ...
Die Champions League ist eine Geldfabrik.Bild: keystone

Haben Basel und Kopenhagen bereits gegeneinander gespielt?

Nicht in jüngster Vergangenheit. Vor 33 Jahren entstand der FC Kopenhagen aus der Fusion zweier Stadtklubs. Gegen den einen davon, den KB Kopenhagen, spielte der FC Basel 1960 im damaligen Messestädte-Cup. Nach der 1:8-Niederlage im Hinspiel und dem darauffolgenden 3:3 vor heimischem Publikum schied Basel aus. (abu/sda)

Mehr Fussball-News:
Während die Nati im September trainiert, muss Embolo erneut vor Gericht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
1 / 53
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
Saison 2024/25: Zum ersten Mal seit elf Jahren und erst zum zweiten Mal in der Klubgeschichte schafft es der FC St.Gallen in einen europäischen Wettbewerb: Dank dem 2:1-Auswärtssieg in der Türkei bei Trabzonspor qualifizieren sich die Ostschweizer für die Conference League.
quelle: imago/seskim photo tr / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir machen das Nonsense-Quiz mit der Schweizer Frauen Fussball-Nati
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Trump sieht Europäer zu Ukraine-Einsatz bereit +++ Cassis für Ukraine-Gipfel in Genf
2
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
3
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
4
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Jérôme Boateng und Linz lösen Vertrag auf +++ Bayern buhlt weiterhin um Nkunku
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
4
Bye Bye Bargeld: Diese Schweizer Banken wollen nichts mehr davon wissen
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Hamas stimmt Waffenruhe zu +++ Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt
3
«skibidi» und «delulu» sind neu im Cambridge Dictionary – weisst du, was das heisst?
4
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
5
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
St.Paulis Tier im Tor «geht einer ab», wenn er in der 1. Liga Bälle halten kann
18. August 1995: Klaus Thomforde liefert eines der berühmtesten Zitate der Bundesliga-Geschichte. Der Goalie des FC St.Pauli strahlt nach dem zweiten Saisonspiel in die Kamera und meint: «Es ist ja auch geil, in der 1. Liga die Bälle zu halten. Da geht mir einer ab!»
Ganz neu ist die 1. Bundesliga für den FC St.Pauli nicht, als er im Sommer 1995 aufsteigt. Es ist schon das dritte Gastspiel der Hamburger in der obersten Spielklasse. Auch Klaus Thomforde kennt die Beletage des deutschen Fussballs – aber erst von der Ersatzbank aus, denn lange standen ihm Kontrahenten vor der Sonne.
Zur Story