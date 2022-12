Er ist der einzige Schweizer an der Vierschanzentournee: Gregor Deschwanden. Bild: keystone

Grosse Probleme bei Schweizer Skispringern – das sind die Favoriten der 4-Schanzen-Tournee

Die Schweizer Skispringer reisten mit einem Mini-Aufgebot und geringen Ambitionen an die Vierschanzentournee. Manche Schwierigkeiten sind erklärbar, andere mysteriös. Zu den Favoriten gehören in diesem Jahr in jedem Fall andere.

Die schwierige Saison der Schweizer

Skispringen ist oft schwer erklärbar. «Es ist eine sehr, sehr komplizierte Sportart», sagt die grösste Schweizer Nachwuchshoffnung Dominik Peter. «Und wenn es mal nicht läuft und der Wurm drin ist, wird es mit mehr Kraft und noch mehr Wollen meist noch schlimmer.» Der Wurm ist bei den flügellahmen Schweizern aktuell definitiv drin.

Im Fall des 21-jährigen Peter, Dritter der Junioren-WM 2021, und von Killian Peier, der eigentlich der Teamleader sein sollte, ist dieser Wurm erklärbar. Peter musste sich im Frühling zweimal am rechten Knie operieren lassen (nach dem linken im letzten Jahr) und konnte deshalb im Sommer kaum trainieren. Peier, der WM-Dritte von 2019, litt im Herbst an einer Entzündung an der Patellasehne. «Ich hatte nur etwa zehn Prozent der Sprünge», erklärte der 27-jährige Waadtländer beim Heim-Weltcup vor Weihnachten in Engelberg. «So fehlt mir das richtige Gefühl, die Sprünge sind noch nicht flüssig.»

Kam in dieser Saison noch nicht auf Touren: Dominik Peter. Bild: keystone

Was ist mit Gregor Deschwanden?

Bleibt Gregor Deschwanden. «Das ist etwas mysteriös», rätselt auch der Schweizer Skisprung-Chef Berni Schödler. Denn Deschwanden sprang im Sommer auf den Mattenschanzen im Kreis der Besten. Im Weltcup-Winter schaffte er dann aber nur zweimal den Sprung in die Punkte (25. zuletzt in Engelberg, 28. in der Woche davor in Titisee-Neustadt). «Das genügt für seinen Aufwand sicher nicht», findet Schödler.

Auch Deschwanden selber kann sich die Diskrepanz nicht erklären. «Ich hatte den besten Sommer meiner Karriere», sagt der 31-jährige Luzerner kopfschüttelnd. «Da habe ich natürlich von anderen Resultaten geträumt.» Er habe die Lockerheit nach dem Absprung nicht mehr. Das Problem ist, dass aktuell zu viele Details nicht stimmen. «Wenn du wenige Punkte hast, an die du denken musst, hast du den Kopf freier», erklärt er. «Wenn es mehr Punkte sind, ist alles etwas zu kontrolliert und zu wenig frei.» Dennoch müsse er all diese Punkte abrufen, ansonsten würde es auch nicht gehen.

Deschwanden kommt im Winter noch nicht an die starken Leistungen aus dem Sommer heran. Bild: keystone

Womit wir wieder bei der Kompliziertheit des Skispringens sind. Wenn es läuft, geht vieles automatisch. Wenn nicht, ist es ganz schwierig, die nötige Lockerheit wiederzufinden. «Gring ache u seckle», mal eine kernige Grätsche oder ein Puck, der mit letztem Einsatz über die Linie gestochert wird – all das funktioniert im Skispringen nicht. Zudem fehlt in der aktuellen Konstellation ein Teamleader, dem es gut läuft und der die anderen mitzieht.

Sind die Schweizer an der 4-Schanzentournee dabei?

«Es wäre natürlich auch für die Trainer entspannter», weiss Deschwanden. «Es ist für alle nicht schön. Alle sind unter Druck.» So stiess Gregor Deschwanden am Mittwoch in der Qualifikation in Oberstdorf als einziger Schweizer vom Bakken ab. Er zeigte sich nach den Fortschritten in Engelberg zuversichtlich: «Es fehlt nicht viel, mit der nötigen Lockerheit kann ich den nötigen Schritt machen.»

Deschwanden will nicht mehr um die Qualifikation für den zweiten Durchgang zittern müssen. Das wird schon beim ersten Springen schwierig: In der Qualifikation belegte er Rang 35. Im K.o.-Duell bekommt es Deschwanden mit dem Norweger Robert Johansson zu tun.

Einen wichtigen Schritt wollten die Schweizer in der Woche vor Weihnachten mit ein paar Trainingstagen in Oberstdorf machen, wo sie auch die deutschen Springer als Messlatte hatten. Noch backen die Athleten von Swiss-Ski aber kleinere Brötchen. Möglich, dass sie im Verlauf der Tournee noch einsteigen – etwa der 41-jährige, vierfache Olympiasieger Simon Ammann. Vor allem Killian Peier möchte am 4. Januar in Innsbruck, auf der Schanze, auf der er WM-Bronze gewann, unbedingt dabei sein.

Simon Ammann ist auch in dieser Saison wieder dabei. Bild: keystone

Das sind die Favoriten

Am anderen Ende des Spektrums hat vor allem Dawid Kubacki über den Jahreswechsel gute Chancen, den Triumph an der Vierschanzentournee von 2019/2020 zu wiederholen. Der Pole tritt zum Auftakt in Oberstdorf als Weltcup-Leader an.

Der 32-jährige Kubacki gewann vier der acht Springen in dieser Saison. Fast ebenso erfolgreich fliegt derzeit Anze Lanisek durch die Lüfte. Der Slowene weist drei Saisonsiege vor, zuletzt stand er viermal in Serie auf dem Podest. Die Österreicher, die während der Hausse von Simon Ammann fast ausnahmslos den Tournee-Sieger stellten und so dem Toggenburger diesen prestigeträchtigen Triumph vereitelten, hoffen auf Stefan Kraft, die Norweger auf Halvor Egner Granerud und die Deutschen auf Karl Geiger.

Er ist der grosse Favorit: Dawid Kubacki. Bild: keystone

Der Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi hingegen springt seiner Form hinterher. Der Japaner, im vergangenen Winter die dominante Figur, belegt in der Overall-Wertung des Weltcups bloss den 16. Zwischenrang. Ihn deswegen gleich abzuschreiben, wäre verfrüht. In der über 70-jährigen Geschichte der Tournee gibt es unzählige Beispiele von Athleten, die als Aussenseiter triumphierten. Der Gesamtsieg ist diesmal mit 100'000 Franken dotiert.

