Ambri zieht wie im Rausch in den Halbfinal des Spengler Cups ein

Der Sieg von Ambri war zwar verdient, dermassen unterlegen wie es das Resultat ausdrückt war IFK allerdings nicht. Die Nordländer verzeichneten gar – wie schon beim 2:5 gegen Örebro am Dienstag – mehr Torschüsse (29:26). Ambri geniesst nun einen zweiten Ruhetag, ehe es am Freitag zum Halbfinal antritt.

Der Tscheche, der schon am Dienstag beim 5:2 gegen Örebro getroffen hatte, führt die Skorerliste des Turniers mit vier Zählern vor dem punktgleichen Elias Ekström (Örebro/1/3) an. Für den Schlusspunkt zum 7:3 (57.) zeichnete erneut Kneubuehler verantwortlich.

Die Leventiner lenkten die Partie früh in die gewünschten Bahnen. In der 6. Minute schoss Inti Pestoni alleine vor dem finnischen Goalie Niilo Halonen das 1:0 – der Pass kam von Helsinkis Verteidiger Mico Luoto! Fünf Minuten später erhöhte Brandon McMillan auf 2:0.

So wenig Schnee liegt in Adelboden 9 Tage vor den Weltcup-Rennen

Arsenal und Xhaka bauen Führung aus – Liverpool schlägt Villa und nimmt Fahrt auf

Lange sah es nicht gut aus für die Tottenham Hotspur am zum Auftakt am klassischen Boxing-Day-Spieltag in der Premier League. Brentford ging nach 15 Minuten verdient in Führung und doppelte kurz vor der Pause beinahe nach – Ivan Toney stand aber im Abseits.