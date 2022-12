Kevin Fiala jubelt mit seinen Kings. Bild: keystone

Fiala punktet doppelt und siegt – sonst nur Niederlagen für die NHL-Schweizer

Boston – Los Angeles 2:3nP

Kevin Fiala, 2 Assists, 4 Schüsse, 17:59 TOI

Gleich acht Schweizer stehen in der NHL in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Erfolgreich ist nur Kevin Fiala, der zum Sieg der Los Angeles Kings zwei Assists beisteuert.

Los Angeles machte im letzten Drittel gegen die Boston Bruins durch eine Doublette von Adrian Kempe einen 0:2-Rückstand wett. Zu beiden Treffern leistete Fiala die Vorarbeit. Der Ostschweizer steht damit nach 33 Spielen bei 25 Assists (und 9 Toren). Im Penaltyschiessen war er zwar nicht erfolgreich, nach insgesamt 14 Versuchen holten sich aber die Kings den Zusatzpunkt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

New Jersey – Philadelphia 1:2

Nico Hischier, 4 Schüsse, 2 Blocks, 20:13 TOI

Jonas Siegenthaler, 3 Schüsse, 2 Blocks, 20:31 TOI



In eine kleine Krise geraten sind die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier und Verteidiger Jonas Siegenthaler. Der bisher positiv überraschende Leader der Metropolitan Division verlor beim 1:2 gegen Philadelphia zum vierten Mal in Folge.

Tampa Bay – Columbus 4:1

Tim Berni, 1 Schuss, 4 Checks, 21:42 TOI

Einen guten Auftritt hatte trotz der 1:4-Niederlage der Columbus Blue Jackets in Tampa Bay Tim Berni. In seinem sechsten NHL-Einsatz hatte der 22-jährige Zürcher Tim Berni am meisten Eiszeit in seinem Team und wies dabei eine ausgeglichene Bilanz auf.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

New York Ranges – Toronto 3:1

Denis Malgin, 1 Schuss, 1 Block, 12:39 TOI

Nach zuletzt vier Siegen in Folge setzte es für die Toronto Maple Leafs wieder einmal eine Niederlage ab. Denis Malgin kam dabei auf etwas mehr als zwölf Minuten Eiszeit, blieb dabei aber wie die meisten seiner Teamkollegen blass.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Winnipeg – Nashville 2:1nV

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 1 Check, 16:24 TOI

Roman Josi, 4 Schüsse, 1 Strafe, 27:43 TOI



Eine Niederlage mussten auch die Nashville Predators in Winnipeg einstecken. Da der entscheidende Treffer erst in der Verlängerung fiel, nahmen Roman Josi und Nino Niederreiter immerhin noch einen Punkt mit. Beide Schweizer blieben ohne Skorerpunkt. (abu/sda)