Der Lufttransport war gemäss OK günstiger und effizienter. Bild: keystone

37 Tonnen kamen aus der Luft – das Sägemehl ist in Mollis schon bereit

Für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) Ende August sind am Montag die sieben Sägemehlringe aufgeschüttet worden. Die 37 Tonnen Material wurden hierzu per Heli angeflogen – damit der perfekte Rasen nicht kaputt geht.

Drei Flugphasen waren nötig, um die in grossen Säcken abgepackten 37 Tonnen Sägemehl in die Glarnerland-Arena zu bringen. Dass dabei der Heli und nicht wie üblich Lastwagen zum Einsatz kam, hat einen triftigen Grund: Der Rasen in der Schwingerarena ist das Herzstück des Mega-Events.

Helfer verteilen das Sägemehl. Bild: keystone

Er wurde Monate im Voraus angepflanzt, «gehegt und gepflegt», wie eine Sprecherin des ESAF auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Seit er im letzten Herbst angesät wurde, herrscht striktes Betretungsverbot. Würden nun Lastwagen auffahren, gäbe es Spuren, «die nicht mehr auszumerzen seien».

Ausserdem sei der Transport mit dem Heli auf dem Flugplatzgelände, auf dem das ESAF stattfindet, günstiger und effizienter. Nach dem Eidgenössischen werde das lokal produzierte Sägemehl zu Spanplatten und Pellets weiterverarbeitet, betonte die Sprecherin.

Die Arena sieht immer fertiger aus. Bild: keystone

Bereits am vergangenen Freitag war der Gabentempel in Mollis eröffnet worden. In diesem sind die Preise ausgestellt, die die Schwinger am Wochenende des 30./31. August gewinnen können. Der U-förmige, turnhallengrosse Gabentempel ist um das inoffizielle Wahrzeichen des Schwingfestes herum gebaut, den über 20 Meter hohen Holzmuni Max.

Max ist von weither zu sehen. Bild: keystone

Für den Sieger des Eidgenössischen Schwingfestes gibt es als Preis jeweils einen Muni. In Mollis ist es der vierjährige Zibu. Alle anderen Teilnehmer dürfen sich ihren Preis aussuchen. Neben Lebendpreisen wie Rindern oder jungen Pferdestuten stehen auch unzählige Sachpreise im Gabentempel zur Auswahl. Geldpreise gibt es traditionell keine. (ram/sda)