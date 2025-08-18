sonnig26°
DE | FR
burger
Sport
Kampfsport

ESAF Mollis: 37 Tonnen Sägemehl wurden mit dem Helikopter angeliefert

Das Saegemehl wird mit Flugsaecken auf die Plaetze verteilt in der Arena des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025 Glarnerland+, am Montag, 18. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenz ...
Der Lufttransport war gemäss OK günstiger und effizienter.Bild: keystone

37 Tonnen kamen aus der Luft – das Sägemehl ist in Mollis schon bereit

Für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) Ende August sind am Montag die sieben Sägemehlringe aufgeschüttet worden. Die 37 Tonnen Material wurden hierzu per Heli angeflogen – damit der perfekte Rasen nicht kaputt geht.
18.08.2025, 16:3818.08.2025, 16:38
Mehr «Sport»

Drei Flugphasen waren nötig, um die in grossen Säcken abgepackten 37 Tonnen Sägemehl in die Glarnerland-Arena zu bringen. Dass dabei der Heli und nicht wie üblich Lastwagen zum Einsatz kam, hat einen triftigen Grund: Der Rasen in der Schwingerarena ist das Herzstück des Mega-Events.

Helfer verteilen Saegemehl in der Arena des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025 Glarnerland+, am Montag, 18. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Helfer verteilen das Sägemehl.Bild: keystone

Er wurde Monate im Voraus angepflanzt, «gehegt und gepflegt», wie eine Sprecherin des ESAF auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Seit er im letzten Herbst angesät wurde, herrscht striktes Betretungsverbot. Würden nun Lastwagen auffahren, gäbe es Spuren, «die nicht mehr auszumerzen seien».

Ausserdem sei der Transport mit dem Heli auf dem Flugplatzgelände, auf dem das ESAF stattfindet, günstiger und effizienter. Nach dem Eidgenössischen werde das lokal produzierte Sägemehl zu Spanplatten und Pellets weiterverarbeitet, betonte die Sprecherin.

Die Arena des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025 Glarnerland+, am Montag, 18. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Die Arena sieht immer fertiger aus.Bild: keystone

Bereits am vergangenen Freitag war der Gabentempel in Mollis eröffnet worden. In diesem sind die Preise ausgestellt, die die Schwinger am Wochenende des 30./31. August gewinnen können. Der U-förmige, turnhallengrosse Gabentempel ist um das inoffizielle Wahrzeichen des Schwingfestes herum gebaut, den über 20 Meter hohen Holzmuni Max.

Der Holzmuni Max, aufgenommen am Freitag, 8. August 2025, auf dem Gelaende des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes ESAF 2025, in Mollis. Der Holzmuni ist 21 Meter hoch und soll nach dem ESAF z ...
Max ist von weither zu sehen.Bild: keystone

Für den Sieger des Eidgenössischen Schwingfestes gibt es als Preis jeweils einen Muni. In Mollis ist es der vierjährige Zibu. Alle anderen Teilnehmer dürfen sich ihren Preis aussuchen. Neben Lebendpreisen wie Rindern oder jungen Pferdestuten stehen auch unzählige Sachpreise im Gabentempel zur Auswahl. Geldpreise gibt es traditionell keine. (ram/sda)

Dieser gigantische Holz-Muni wird garantiert DAS Fotosujet des ESAF
Mehr zum ESAF in Mollis:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 10 Schwinger mit den meisten Kränzen
1 / 13
Die 10 Schwinger mit den meisten Kränzen

Beim Schwingen gibt es für die besten Athleten eines Fests einen Kranz. Diese 10 Schwinger haben das meiste Eichenlaub gewonnen.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Laien erklären Schwingen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
2
Trump und Selenskyj treffen sich zu Zweiergespräch +++ Trump setzt Kiew unter Druck
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Saudis locken Nati-Profi +++ Seferovic wechselt innerhalb VAE-Liga
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Trump legt Selenskyj Krim- und Nato-Verzicht nahe – die wichtigsten Punkte vor dem Treffen
4
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
5
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
Meistgeteilt
1
Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt ++ USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
5
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
SCRJ Lakers können weiter auf Nyffeler setzen +++ HCD verlängert mit Goalie-Duo
Die neue National-League-Saison beginnt im Oktober, derzeit beschäftigt die Klubs vor allem die Kaderplanung. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.
Mit Melvin Nyffeler hat ein weiterer Schweizer Goalie seine sportliche Zukunft über die kommende Saison hinaus geregelt. Der 30-jährige Zürcher verlängerte seinen auslaufenden Vertrag mit den Rapperswil-Jona Lakers um zwei Jahre. Der neue Kontrakt hat damit Gültigkeit bis zum Ende der Saison 2027/28.
Zur Story