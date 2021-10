Bild: keystone

Suter und Kurashev punkten erstmals – doch nur Suter geht als Sieger vom Eis

Washington – Detroit 2:3nV

Pius Suter, 1 Assist, 1 Schuss, 15:19 TOI

Die Detroit Red Wings überzeugen früh in der Saison weiter und schlagen auch die Washington Capitals in Washington. Beim 3:2-Sieg nach Verlängerung gibt Pius Suter einen Assist zum wichtigen 2:2-Ausgleich. Es ist der erste Skorerpunkt des Zürchers in dieser Saison.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Chicago – Toronto 2:3nV

Philipp Kurashev, 1 Assist, 5 Schüsse, 9:56 TOI

Nachdem er in dieser Saison auch schon auf die Tribüne verbannt wurde spielte Philipp Kurashev gegen die Toronto Maple Leafs wohl mit im Bauch. Satte fünf Mal schoss er auf das gegnerische Tor bei nur knapp zehn Minuten Eiszeit. Ein Tor gelang dem Berner nicht, dafür der Assist zum 1:0-Powerplaytor von Kirby Dach. Am Ende drehte Toronto die Partie allerdings nicht und gewann nach Verlängerung dank William Nylander.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

