Hischier beim Comeback gleich Mann des Spiels ++ Fiala mit fünftem Sieg in Folge

Nahe der Tabellenspitze sind hingegen die Los Angeles Kings klassiert. Die Mannschaft mit Kevin Fiala feierte den fünften Sieg in Serie. Der Ostschweizer erreichte nach einem Assist im 19. Spiel bereits die Marke von 20 Skorerpunkten.

New Jersey beendete mit dem Sieg eine Serie von drei Niederlagen und löste sich somit etwas vom Tabellenende der Eastern Conference.

Der Walliser liess sich in seinem erst achten Meisterschaftsspiel als Torschütze zum 3:0 feiern – er verwertete einen Abpraller – und nur drei Minuten später war er als Passgeber am 4:0 beteiligt. Das Startdrittel dominierten die Devils mit vier Toren und 18:3 Schüssen auf den Kasten.

Nico Hischier überzeugt beim Comeback als Mann des Spiels. Der Captain der New Jersey Devils führt nach einer verletzungsbedingten Pause von elf Partien sein Team zum 7:2-Sieg über die Buffalo Sabres.

Der EV Zug rettet in der National League mit einem erzitterten 4:2-Auswärtssieg in der Ajoie die am Vorabend errungene Tabellenführung. Aber die ZSC Lions und Fribourg Gottéron bleiben den Zentralschweizern auf den Fersen.

Immerhin in Heimpartien ist auf den HC Davos weiter Verlass. Die Davoser verspielten zwar gegen Kloten 2:0- und 3:1-Führungen, gewannen die Partie in der Verlängerung aber doch noch mit 4:3 und gestalteten so vier der letzten fünf Heimspiele siegreich. Insgesamt gewannen die Davoser zuletzt bloss noch 5 der letzten 13 Partien.