Colorado demütigt Titelverteidiger Tampa Bay und stellt in der Finalserie auf 2:0

Colorado ist in der NHL noch zwei Siege vom Gewinn des Stanley Cup entfernt. Der Qualifikationssieger der Western Conference deklassiert im zweiten Finalspiel Tampa Bay 7:0 und führt mit 2:0.

Wie im ersten Duell führte Colorado nach zehn Minuten bereits mit zwei Toren. Danach entwickelte sich die Partie aber anders als am Donnerstag, als die Entscheidung erst in der Verlängerung fiel. Nach dem ersten Drittel stand es 3:0, nach dem zweiten 5:0. Tampa Bays Goalie Andrej Wassilewski, der MVP der letztjährigen Playoffs, wollte seinen Arbeitstag nach dem fünften Gegentreffer in der 37. Minute vorzeitig beenden, doch Trainer Jon Cooper entschied sich gegen einen Wechsel.

Die Highlights des Spiels im Video. Video: YouTube/SPORTSNET

Cale Makar und Waleri Nitschuschkin trafen je zweimal für die Avalanche, Mikko Rantanen verbuchte drei Assists. Für Goalie Darcy Kuemper war es der erste Shutout in den laufenden Playoffs.

Spiel 3 der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Dienstag in Tampa beim Stanley-Cup-Sieger der letzten beiden Saisons statt. Für Colorado, das auswärts bislang alle sieben Playoff-Partien gewonnen hat, wäre es der dritte Titel nach 1996 und 2001. (dab/sda)