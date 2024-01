Für Suter war es der erste Hattrick als Spieler der Canucks, für die er seit dieser Saison auf Torejagd geht. Vor exakt drei Jahren gelangen dem Zürcher Stürmer bereits einmal drei Tore in einem Spiel, damals noch im Dress der Chicago Blackhawks und gegen seinen späteren Arbeitgeber Detroit Red Wings. In dieser Saison hält Suter nach 34 Partien bei 12 Toren und 4 Assists.

Die ZSC Lions zeigen nach der doppelten Derby-Niederlage vom Wochenende eine Reaktion, während Servette zu den direkten Playoff-Plätzen aufschliesst. Derweil gibt es in Lausanne ein Torfestival und setzen sich die Tigers knapp gegen Ajoie durch.

Zurück in Topform fanden die ZSC Lions gegen die Lakers noch nicht – trotz einer frühen Führung durch Yannick Zehnder schon nach 115 Sekunden. Tyler Moy glich für die Lakers schon im ersten Abschnitt aus; danach hielten die Gäste mit. Juho Lammiko entschied mit dem 2:1 erst 50 Sekunden vor Schluss das Spiel. Mikko Lehtonen bereitete in seinem 100. Spiel in der National League diesen Siegtreffer seines Landsmanns vor. Nach zuletzt drei Heimniederlagen und fünf Niederlagen in den letzten sechs Runden tut dieser Sieg dem Zürcher SC und ihrem Coach Marc Crawford gut. Mit Denis Malgin schied aber ein Zürcher Schlüsselspieler im zweiten Drittel verletzt aus.