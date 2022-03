NHL: Meier trifft bei Sharks-Sieg – Kurashev jubelt ebenfalls über Tor

Die Carolina Hurricanes verlieren ohne den gesperrten Nino Niederreiter zuhause gegen die New York Rangers mit 0:2. Mann des Spiels ist Rangers-Goalie Georgiev, der 44 Schüsse hält.

14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Owsjannikowa nach TV-Protest in Russland: «Ich bin jetzt der Feind Nummer Eins hier»

Schwarzenegger bringt das auf den Punkt, was (fast) die ganze Welt vom Ukraine-Krieg hält

Der Westen muss seine Feigheit überwinden – und Putin endlich in die Schranken weisen

Selenskyj prangert Schweizer Firma an: «Kein Geheimnis, wer russischen Krieg finanziert»

Corona-Welle in China: Disneyland schliesst – Hongkong lockert

So erleben syrische und afghanische Geflüchtete die Ankunft der Ukrainer in der Schweiz

Diese Figuren haben dem Skiwinter ihren Stempel aufgdrückt

In Méribel ging am Sonntag die Weltcupsaison 2021/2022 mit den beiden letzten technischen Wettbewerben zu Ende. Wer hat in diesem Winter für Aufsehen gesorgt? Ein Rückblick.

Es hätte nicht einen weiteren Beweis gebraucht. Marco Odermatt lieferte ihn trotzdem. Im letzten Rennen demonstrierte er am Samstag noch einmal, dass aktuell niemand besser auf dem Ski steht als er. Im Frühlingsschnee von Méribel sorgte er im ersten Durchgang für die Bestzeit, obwohl die Fahrt nicht perfekt war. Im zweiten Lauf baute er den Vorsprung aus und verneigte sich anschliessend vor einem ausgelassenen Publikum. Es war die Kür einer märchenhaften Saison.