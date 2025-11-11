Timo Meier skort doppelt – doch die Heimserie der «Swiss Devils» reisst trotzdem
New Jersey – New York Islanders 2:3 n. V.
Nico Hischier (NJ), 3 Schüsse, 24:58 TOI
Timo Meier (NJ), 1 Tor, 1 Assist, 5 Schüsse, 1 Check, 22:07 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 4 Block, 1 Check, 19:28 TOI
Im Nachbarschaftsduell erwischte das Heimteam den besseren Start. Meier traf in der 3. Minute in Überzahl aus zentraler Position und markierte seinen fünften Treffer in dieser Saison. Nachdem die Gäste die Partie gedreht hatten, war der 29-jährige Ostschweizer auch beim Ausgleich fünf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit beteiligt. Beim Treffer von Simon Nemec gab Meier den vorletzten Pass – sein achter Assist, womit er bei 13 Skorerpunkten angelangt ist.
Reeled one in early. #NJDevils | @Mikes_Amazing pic.twitter.com/IJdTCM47Fm— New Jersey Devils (@NJDevils) November 11, 2025
Für mehr als einen Punkt reichte es den Devils jedoch nicht. Mathew Barzal traf in der 2. Minute der Verlängerung und sorgte so für die erste Heimniederlage von New Jersey in dieser Saison. Diese war alles andere als zwingend, standen am Ende doch 35:24 Abschlüsse für das Heimteam in der Statistik. Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben beim Gastgeber in knapp 25 respektive 20 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung.
Weiterhin nicht auf Touren kommen die Nashville Predators. Ohne den nach wie vor verletzten Schweizer Captain Roman Josi bezog das Team aus Tennessee beim 3:6 gegen die New York Rangers die fünfte Niederlage am Stück.
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.
Das ist der Link zum aktuellen Programm.
New York Rangers – Nashville 6:3
Roman Josi (NAS) fehlte verletzt.
Weiterhin nicht auf Touren kommen die Nashville Predators. Ohne den nach wie vor verletzten Schweizer Captain Roman Josi bezog das Team aus Tennessee beim 3:6 gegen die New York Rangers die fünfte Niederlage am Stück.
Vegas – Florida 2:3
Akira Schmid (VGK) war nur Ersatz.
Bei den Vegas Golden Knights geht die Rochade auf der Goalieposition weiter. Nachdem er gegen die Anaheim Ducks vier Tore kassiert hatte, fand sich Akira Schmid gegen die Florida Panthers auf der Bank wieder. Von dort aus sah der Emmentaler die 2:3-Niederlage – die dritte Heimpleite in Serie für die Golden Knights. (nih/sda)
- So hast du Marco Odermatt noch nie erlebt – der Skistar zeigt sich von der privaten Seite
- Nati-Direktor Tami: «Erwarte von Okafor Geduld und Demut»
- Jetzt ist der FC Thun für die Buchmacher schon der Favorit auf den Meistertitel
- NFL-Premiere in Berlin liefert emotionale und kuriose Szenen – Buhrufe und Tanz für Trump