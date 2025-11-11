Timo Meier durfte über ein Tor jubeln – für den Sieg reichte es aber nicht. Bild: www.imago-images.de

Timo Meier skort doppelt – doch die Heimserie der «Swiss Devils» reisst trotzdem

Die New Jersey Devils gehen im achten Heimspiel der Saison zum ersten Mal als Verlierer vom Eis. Timo Meier kann die 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die New York Islanders trotz zwei Skorerpunkten nicht verhindern.

New Jersey – New York Islanders 2:3 n. V.

Nico Hischier (NJ), 3 Schüsse, 24:58 TOI

Timo Meier (NJ), 1 Tor, 1 Assist, 5 Schüsse, 1 Check, 22:07 TOI

Jonas Siegenthaler (NJ), 4 Block, 1 Check, 19:28 TOI



Im Nachbarschaftsduell erwischte das Heimteam den besseren Start. Meier traf in der 3. Minute in Überzahl aus zentraler Position und markierte seinen fünften Treffer in dieser Saison. Nachdem die Gäste die Partie gedreht hatten, war der 29-jährige Ostschweizer auch beim Ausgleich fünf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit beteiligt. Beim Treffer von Simon Nemec gab Meier den vorletzten Pass – sein achter Assist, womit er bei 13 Skorerpunkten angelangt ist.

Für mehr als einen Punkt reichte es den Devils jedoch nicht. Mathew Barzal traf in der 2. Minute der Verlängerung und sorgte so für die erste Heimniederlage von New Jersey in dieser Saison. Diese war alles andere als zwingend, standen am Ende doch 35:24 Abschlüsse für das Heimteam in der Statistik. Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben beim Gastgeber in knapp 25 respektive 20 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Weiterhin nicht auf Touren kommen die Nashville Predators. Ohne den nach wie vor verletzten Schweizer Captain Roman Josi bezog das Team aus Tennessee beim 3:6 gegen die New York Rangers die fünfte Niederlage am Stück.

New York Rangers – Nashville 6:3

Roman Josi (NAS) fehlte verletzt.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Vegas – Florida 2:3

Akira Schmid (VGK) war nur Ersatz.

Bei den Vegas Golden Knights geht die Rochade auf der Goalieposition weiter. Nachdem er gegen die Anaheim Ducks vier Tore kassiert hatte, fand sich Akira Schmid gegen die Florida Panthers auf der Bank wieder. Von dort aus sah der Emmentaler die 2:3-Niederlage – die dritte Heimpleite in Serie für die Golden Knights. (nih/sda)