Nebel
DE | FR
burger
Sport
NHL

Timo Meier trifft in der NHL – die New Jersey Devils verlieren aber

NHL, Eishockey Herren, USA New York Islanders at New Jersey Devils Nov 10, 2025 Newark, New Jersey, USA New Jersey Devils right wing Timo Meier 28 celebrates his goal against the New York Islanders du ...
Timo Meier durfte über ein Tor jubeln – für den Sieg reichte es aber nicht.Bild: www.imago-images.de

Timo Meier skort doppelt – doch die Heimserie der «Swiss Devils» reisst trotzdem

Die New Jersey Devils gehen im achten Heimspiel der Saison zum ersten Mal als Verlierer vom Eis. Timo Meier kann die 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die New York Islanders trotz zwei Skorerpunkten nicht verhindern.
11.11.2025, 07:0511.11.2025, 07:20

New Jersey – New York Islanders 2:3 n. V.

Nico Hischier (NJ), 3 Schüsse, 24:58 TOI
Timo Meier (NJ), 1 Tor, 1 Assist, 5 Schüsse, 1 Check, 22:07 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 4 Block, 1 Check, 19:28 TOI

Im Nachbarschaftsduell erwischte das Heimteam den besseren Start. Meier traf in der 3. Minute in Überzahl aus zentraler Position und markierte seinen fünften Treffer in dieser Saison. Nachdem die Gäste die Partie gedreht hatten, war der 29-jährige Ostschweizer auch beim Ausgleich fünf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit beteiligt. Beim Treffer von Simon Nemec gab Meier den vorletzten Pass – sein achter Assist, womit er bei 13 Skorerpunkten angelangt ist.

Für mehr als einen Punkt reichte es den Devils jedoch nicht. Mathew Barzal traf in der 2. Minute der Verlängerung und sorgte so für die erste Heimniederlage von New Jersey in dieser Saison. Diese war alles andere als zwingend, standen am Ende doch 35:24 Abschlüsse für das Heimteam in der Statistik. Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler blieben beim Gastgeber in knapp 25 respektive 20 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL

Weiterhin nicht auf Touren kommen die Nashville Predators. Ohne den nach wie vor verletzten Schweizer Captain Roman Josi bezog das Team aus Tennessee beim 3:6 gegen die New York Rangers die fünfte Niederlage am Stück.

Fiala führt die Kings mit Tor und Assist zum Sieg – Stars schlagen Lieblingsgegner

New York Rangers – Nashville 6:3

Roman Josi (NAS) fehlte verletzt.

Weiterhin nicht auf Touren kommen die Nashville Predators. Ohne den nach wie vor verletzten Schweizer Captain Roman Josi bezog das Team aus Tennessee beim 3:6 gegen die New York Rangers die fünfte Niederlage am Stück.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL
Roman Josi über Freunde und Vorbilder: «Er wird überall geliebt, wo er hingeht»

Vegas – Florida 2:3

Akira Schmid (VGK) war nur Ersatz.

Bei den Vegas Golden Knights geht die Rochade auf der Goalieposition weiter. Nachdem er gegen die Anaheim Ducks vier Tore kassiert hatte, fand sich Akira Schmid gegen die Florida Panthers auf der Bank wieder. Von dort aus sah der Emmentaler die 2:3-Niederlage – die dritte Heimpleite in Serie für die Golden Knights. (nih/sda)

Mehr Sport:
Eismeister Zaugg
Ajoie – erfolglos erfolgreich und das wichtigste Team der Liga
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese NHL-Spieler haben die 600-Tore-Marke geknackt
1 / 23
Diese NHL-Spieler haben die 600-Tore-Marke geknackt

Alexander Owetschkin, 900 Tore
quelle: ap/ap / alex brandon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wir machen keine Roboter, wir machen Menschen»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Shutdown vor Ende: US-Senat beschliesst Haushalt definitiv
3
8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
4
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
5
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
Meistkommentiert
1
Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
2
«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»
3
120 verwahrloste Hunde auf Hof in Ramiswil SO eingeschläfert – das ist passiert
4
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
5
Nach diesem Psychotest weisst du, wo du dieses Jahr Silvester verbringst
Meistgeteilt
1
Liverpool rutscht tiefer in die Krise – die Luft für Wirtz und Slot wird dünner
2
Russland blockiert SIM-Karten zum Schutz vor Drohnen +++ Kiew: Lieferprobleme in Pokrowsk
3
Angriffe Israels in mehreren Teilen des Libanons
4
SP holt die Mehrheit im jurassischen Regierungsrat
5
Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
WM-Leader Norris siegt und kommt Titel näher – Sauber punktet dank Hülkenberg
Lando Norris unterstreicht beim Gastspiel der Formel 1 in Brasilien seine Titelambitionen. Der Brite im McLaren baut seine Führung in der WM-Wertung dank dem Sieg im Grand Prix von São Paulo deutlich aus.
Am Tag nach seinem Start-Ziel-Sieg im Sprintrennen liess Norris auf der Strecke in Interlagos der Konkurrenz auch im Rennen über die volle Distanz von 71 Runden keine Chance. Wie zuletzt in Mexiko dominierte der Engländer das Geschehen von A bis Z und fuhr von der Pole-Position vor Kimi Antonelli im Mercedes und dem aus der Boxengasse gestarteten Max Verstappen im Red Bull zu seinem siebenten Sieg in dieser Saison.
Zur Story