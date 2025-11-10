Fiala führt die Kings mit Tor und Assist zum Sieg – Stars schlagen Lieblingsgegner
Pittsburgh – Los Angeles 2:3
Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 7 Schüsse, 23:19 TOI
Kevin Fiala führt die Los Angeles Kings zurück auf die Siegerstrasse. Der 29-jährige St. Galler steuert beim 3:2-Sieg gegen die Pittsburgh Penguins ein Tor und einen Assist bei.
KEVIN FIALA, MY GOODNESS 🤯— NHL (@NHL) November 9, 2025
He scores an absolute beauty for his 500th career point! pic.twitter.com/txGTFxZGAh
Fiala hatte beim Ausgleich zum 1:1 in der 15. Minute seinen Stock im Spiel und drehte die Partie, in der die Kings zweimal einen Rückstand egalisieren konnten, mit seinem Treffer acht Minuten vor dem Ende. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison liess sich Fiala, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde, zwei Skorerpunkte gutschreiben. Insgesamt steht er in dieser Spielzeit bei sieben Toren und fünf Assists.
Dallas – Seattle 2:1
Lian Bichsel, 1 Strafe, 2 Schüsse, 3 Checks, 15:39 TOI
Die Dallas Stars bezwingen die Seattle Kraken in der NHL ein weiteres Mal. Die Equipe mit dem Solothurner Verteidiger Lian Bichsel siegt zuhause 2:1.
Mit dem neuerlichen Erfolg setzten die Stars ihre imposante Serie gegen die Kraken fort. Die Mannschaft aus Texas bezwang den Konkurrenten aus dem Nordwesten der USA zum achten Mal ohne Unterbruch. Begonnen hatte das resultatmässige Hoch im Mai vorletzten Jahres.
Im neuesten Duell stand das Schlussergebnis bereits nach dem ersten Drittel fest. Der Kanadier Wyatt Johnston sorgte mit seinem zehnten Saisontor nach viereinhalb Minuten im Powerplay für den Ausgleich. Sein Landsmann Jaden Schwartz hatte die Gäste 69 Sekunden zuvor in Führung gebracht. Tyler Seguin, ein weiterer Kanadier, traf 34 Sekunden vor der ersten Pause zur Entscheidung. Lian Bichsel stand bei keinem der drei Tore auf dem Eis.
Anaheim – Winnipeg 4:1
Nino Niederreiter, 1 Schuss,2 Checks, 14:38 TOI
Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter bezogen mit dem 1:4 in Anaheim die dritte Niederlage am Stück. Die formstarken Ducks ihrerseits siegten zum siebten Mal hintereinander. Angeführt wurden sie dabei erneut von ihren Youngstern Beckett Sennecke und Leo Carlsson (je zwei Tore) sowie Cutter Gauthier (zwei Assists). (abu/sda)
Final.https://t.co/ZQ5ldRppsL | #GoJetsGo pic.twitter.com/CCkllsgSTY— Winnipeg Jets (@NHLJets) November 10, 2025