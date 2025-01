Die Vancouver Canucks mit Pius Suter bezogen mit dem 4:5 nach Verlängerung bei den Montreal Canadiens die zweite Niederlage hintereinander, die vierte in den letzten fünf Partien. Der Zürcher Stürmer blieb zum sechsten Mal am Stück ohne Skorerpunkt.

Die Devils schliessen das halbe Dutzend Auswärtsspiele in der Nacht auf Freitag mit dem Nachbarduell im Madison Square Garden gegen die New York Rangers ab.

Die New Jersey Devils kehren in der NHL zum Siegen zurück. Die Mannschaft mit dem Schweizer Trio gewinnt bei den Seattle Kraken 3:2. Pius Suter bleibt bei der Niederlage der Vancouver Canucks ohne Skorerpunkt.

Lausanne bodigt Zug und kann die Siegesserie fortsetzen

Die Erfolgsserie von Leader Lausanne hält an. Die Romands feierten mit dem 2:1-Erfolg über Zug in der Verlängerung den siebten Sieg in Serie.

David Sklenicka mit einem Shorthander und Tim Bozon in der letzten Sekunde der Overtime drehten die Partie. Zug verpasste somit das erste Penaltyschiessen in dieser Saison. Lino Martschini hatte die Gäste in der 8. Minute in Führung gebracht. Ihm gelang der 250. Treffer in der National League - allesamt für Zug.