Sport

NHL

NHL: Washington-Verteidiger Jonas Siegenthaler mit Torpremiere



Washington-Verteidiger Jonas Siegenthaler mit Torpremiere

Die Highlights aus dem Spiel der Washington Capitals Video: YouTube/NHL

Jonas Siegenthaler gehört bei den Washington Capitals zu den defensiv verlässlichsten Spielern. Beim 5:2-Heimsieg gegen die Vegas Golden Knights trifft der Zürcher Verteidiger erstmals in der NHL.

Siegenthaler gelang im Mitteldrittel das Tor zum 3:1 für Washington. Der frühere ZSC-Verteidiger traf nach einem Rückpass von Teamkollege Travis Boyd haargenau in die entfernte Torecke. Damit war er in seinem 48. Spiel in der NHL erstmals erfolgreich. Nach dem Spiel wurde Siegenthaler zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Für die Capitals, das beste Team im Osten, war es bereits der sechste Sieg in Serie.

Mit Kevin Fiala setzte sich in der Nacht auf Sonntag ein weiterer Schweizer in der NHL positiv in Szene. Der Ostschweizer Stürmer kommt nach einem verhaltenen Saisonstart immer besser in Fahrt. Beim 4:3-Sieg bei den Arizona Coyotes punktete er bereits im vierten Spiel hintereinander – und das gleich doppelt. Fiala gelang in der 34. Minute der wichtige 2:3-Anschlusstreffer. Beim Ausgleich zum 3:3 von Matt Dumba sechs Minuten später liess sich der Ostschweizer zudem einen Assist gutschreiben. (mim/sda)

Die Stats der Schweizer NHL-Stars

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

Abonniere unseren Newsletter