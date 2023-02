Josi trifft, doch Moser siegt im Direktduell – Suter jubelt ebenfalls über Tor

Im Kampf um die Playoff-Plätze müssen die Nashville Predators eine bittere Heimniederlage gegen die Arizona Coyotes hinnehmen. Janis Moser gewinnt also das Direktduell gegen Landsmann und Vorbild Roman Josi.

Die Partie versprach Spektakel und sie bot Spektakel. 73 Punkte erzielten Kansas City und Philadelphia zusammengezählt, bis zum Schluss blieb das Spiel spannend. Am Ende entschied dann ein Foul eines Eagles-Verteidigers die Partie.

Am Ende brach den Philadelphia Eagles ein Foul das Genick. Beim dritten Versuch wurde Cornerback James Bradberry für ein Halten des gegnerischen Passempfängers bestraft und so konnten die Chiefs weitere wertvolle Sekunden von der Uhr nehmen. Acht Sekunden vor Schluss schoss Harrison Butker das entscheidende Field Goal zum 38:35 und sorgte so für die Entscheidung.