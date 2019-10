Sport

NHL: Andrei Swetschnikow erzielt Tor des Jahres, Roman Josi siegt



NHL Boston – San Jose (Meier) 5:1 Toronto – Washington (Siegenthaler) 3:4nV Carolina (Niederreiter) – Calgary 2:1 Detroit – Edmonton (Haas) 3:1 Nashville (Josi, ohne Weber) – Chicago 3:0 Dallas – Minnesota (ohne Fiala) 6:3 Anaheim – Winnipeg (Sbisa) 7:4

Swetschnikows Tor des Jahres – Josi feiert Unterschrift mit Sieg – Sharks patzen erneut

Nach seiner Vertragsverlängerung um acht Jahre wird Captain Roman Josi in Nashville begeistert empfangen. Er darf die Unterschrift denn auch gleich mit einem Sieg feiern. Die Predators schlagen die Chicago Blackhawks mit 3:0.

Für einmal trägt sich der Berner aber nicht selbst in die Skorerliste seines Teams ein. Alle Treffer des Spiels erzielt Center Nick Bonino. Es ist der dritte Hattrick in der Karriere des US-Amerikaners. Yannick Weber steht für die Predators nicht im Einsatz.

Einen Sieg gibt es auch für Nino Niederreiters Carolina Hurricanes. Sie bezwingen die Calgary Flames zuhause mit 2:1. Der Churer sammelt dabei aber ebenfalls keinen Punkt. Es ist der junge Russe Andrei Swetschnikow, der nach dem 0:1-Rückstand mit zwei Toren die Wende vollbringt.

Und der Ausgleich zum 1:1, das ist eine absolute Traumkiste. Swetschnikow trifft per Airhook – oder wie sie es in der NHL nennen: «Lacrosse-Move». In Nordamerika sind Treffer dieser Art noch seltener als in Europa, da man auf dem kleineren Eisfeld schlicht weniger Zeit hat, um die Bewegung zu vollenden.

Von einem Russen zum nächsten. Alexander Owetschkin sichert den Washington Capitals (und Jonas Siegenthaler) in der Verlängerung einen 4:3-Sieg über die Toronto Maple Leafs. «Ovi» ist an allen vier Treffern Washingtons direkt beteiligt. Siegenthaler bekommt etwas mehr als 13 Minuten Eiszeit und steht bei zwei Gegentreffern (einer davon allerdings in Unterzahl) auf dem Eis.

Für die restlichen Schweizer Söldner setzt es allerdings Niederlagen ab. Timo Meier und die San Jose Sharks erleben den nächsten äusserst bitteren Abend. Gegen die Boston Bruins sind sie absolut chancenlos und unterliegen gleich mit 1:5.

Bei seiner Rückkehr in die NHL verliert Gaëtan Haas mit den Edmonton Oilers auswärts in Detroit mit 1:3. Der Romand kommt dabei rund elf Minuten zum Einsatz. Ihm gelingt dabei zwar kein Skorerpunkt, er hat mit seiner Linie das Spiel aber meist im Griff. Luca Sbisa verliert bei seinem Debüt mit den Winnipeg Jets in Anaheim gleich mit 4:7. Der Zuger präsentiert sich allerdings äusserst solide. Kevin Fiala kommt bei der 3:6-Niederlage Minnesotas in Dallas nicht zum Einsatz. (abu)

