Dem Schweizer Duo Marco Krattiger und Leo Dillier ist mit zwei Siegen ein starker Auftakt in die Beachvolleyball-WM in Australien gelungen. Es bekundete beim 21:10, 21:13 gegen die Uruguayer Hans Hannibal/Nicolas Llambias keinerlei Probleme. Yves Haussener und Julian Friedli gewannen gegen Timo Hammarberg/Tim Berger aus Österreich 15:21, 21:18 und 15:13.
Die als Nummer 11 gesetzten Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré liessen dem Einheimischen-Duo Elizabeth Alchin/Georgia Johnson keine Chance (21:14, 21:18). Mit ihrem zweiten Sieg in Adelaide sicherten sich die grössten Schweizer Medaillenhoffnungen vorzeitig den Platz in den Sechzehntelfinals.
Zittern muss hingegen das zweite Schweizer Frauenduo. Annique Niederhauser und Leona Kernen (Bild) verloren auch bei ihrem zweiten WM-Einsatz: 21:19, 12:21, 9:15 gegen die Chinesinnen Yan Xu/Xia Xinyi. (ram/sda)
