Suter steuert ein Assist zum Sieg seines Teams bei. Bild: AP

Vancouver gewinnt gegen die Rangers – Pius Suter steuert Assist bei

Canucks – Rangers 6:3

Pius Suter (Canucks), 1 Assist, TOI 14:11Min.

Vancouver mit Pius Suter entscheiden das Duell von zwei der derzeit besten Teams in der NHL für sich. Die Canucks gewinnen bei den New York Rangers 6:3.

Im Madison Square Garden trafen in der Nacht auf Dienstag zwei Mannschaften aufeinander, die in den Ranglisten in ihren Conferences beide Platz 2 einnehmen. Im Osten liegen nur die Boston Bruins vor den Rangers, im Westen haben derzeit einzig die Winnipeg Jets, das Team mit dem Bündner Nino Niederreiter, mehr Punkte geholt als die Canucks.

Die Gäste von der Westküste Kanadas lagen schon nach dem ersten Drittel mit zwei Toren Vorsprung voraus, die Entscheidung führten sie im zweiten Abschnitt herbei, in dem sie innert 74 Sekunden von 3:2 auf 5:2 stellten.

Pius Suter war einer der Vorbereiter des fünften Treffers durch den Schweden Nils Höglander. Für den Zürcher Stürmer war es der 99. Skorerpunkt in der NHL. Überragender Spieler in New York auf Seiten der Canucks war Höglanders Landsmann Elias Pettersson mit je zwei Toren und Assists.