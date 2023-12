«Das French Open bleibt mir in Erinnerung, jedoch nicht so positiv wie in anderen Jahren. Im Gegenteil, ich fand diese Ausgabe enttäuschend, ja sogar langweilig: Carlos Alcaraz, der mit Leichtigkeit ein Spiel nach dem anderen gewann (nur ein Satzverlust bis zum Halbfinale) und den man schon den Pokal in die Höhe stemmen sah, brach schliesslich gegen Djokovic wegen Krämpfen oder Stress oder was auch immer ein. Das Finale war noch schlimmer anzusehen: Der Serbe gewann in drei Sätzen gegen einen Casper Ruud, der wie gelähmt schien. Ein Spiel, das eines Grand-Slam-Finales unwürdig war.



Das Ereignis hat bei mir dennoch einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil Nadals Abwesenheit wie ein Schatten über dem Turnier schwebte. Zum ersten Mal seit seiner ersten Teilnahme im Jahr 2005 und seinem ersten Sieg auf Pariser Sand (wir erinnern uns noch an das denkwürdige Halbfinale an seinem 19. Geburtstag gegen einen gewissen Roger Federer) war Rafa, der Hausherr, nicht anwesend. Es war wie ein Vorgeschmack auf die Zukunft: Eines Tages wird Nadal nicht mehr in Roland-Garros spielen. Wir müssen das Turnier 2024, seine letztes, geniessen. Hoffen wir, dass es alle Erwartungen erfüllen wird.»

Margaux Habert