Denis Malgin jubelt mit John Tavares. Bild: keystone

Malgin trifft beim Saisondebüt für Toronto – Kurashev mit Assist

Montreal – Toronto 4:3

Denis Malgin, 1 Tor, 2 Schüsse, 11:33 TOI

Erstes Spiel, erstes Tor für Denis Malgin. Der 25-jährige Schweizer in Diensten der Toronto Maple Leafs war bei der 3:4-Niederlage gegen die Montreal Canadiens in der 30. Minute für den Abpraller beim Goalie zur Stelle und traf zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung.

Malgin, der nach zwei Saisons in der National League (Lausanne und ZSC Lions) in diesem Sommer in die NHL zurückgekehrt war, wurde in der zweiten Sturmlinie mit dem kanadischen Captain John Tavares und dem Schweden William Nylander aufgestellt.

Das Spiel gegen Erzrivale Montreal ging jedoch auf bittere Art und Weise verloren. 19 Sekunden vor Schluss gelang Josh Anderson das Game-Winning-Goal für das Heimteam.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Colorado – Chicago 5:2

Philipp Kurashev, 1 Assist, 2 Checks, 15:22

Auch Philipp Kurashevs NHL-Auftakt war mit Licht und Schatten verbunden. Seine Chicago Blackhawks verloren gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche zwar klar 2:5, der 23-Jährige liess sich dabei aber immerhin einen Assist gutschreiben.

In der 16. Minute hatte Kurashev das Auge für den Mitspieler und passte aus guter Position quer auf Jonathan Toews, der das leere Tor vor sich hatte. Insgesamt erhielt der Schweizer Stürmer 15:22 Minuten Eiszeit.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET