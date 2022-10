Hischier fuhr gegen Anaheim seine ersten beiden Skorerpunkte der Saison ein. Bild: www.imago-images.de

New Jersey mit Schweizer Power zum ersten Saisonsieg – Fialas Kings schlagen Nashville

New Jersey – Anaheim 4:2

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Assist, 5 Schüsse, 2 Checks, 21:43 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Blocks, 25:11 TOI



Die New Jersey Devils gewinnen als letztes Team der Eastern Conference in der National Hockey League ein erstes Spiel. Die Devils schlagen Anaheim nach einem 0:2-Rückstand mit 4:2.

Schweizer Power half mit, dass New Jersey nach zwei Niederlagen erstmals siegte. Nico Hischier, der Captain, steuerte ein Tor und einen Assist bei. Verteidiger Jonas Siegenthaler bereitete Hischiers 2:2-Ausgleichstreffer vor. Und beide Schweizer, die gemeinsam im ersten Block spielten, verliessen das Eis mit einer positiven Plus-/Minusbilanz.

Die ersten beiden Meisterschaftspartien der neuen Saison hatte New Jersey nach Führungen gegen Philadelphia (2:5) und Detroit (2:5) jeweils verloren. Gegen Anaheim lagen die Devils bis zur 25. Minute mit 0:2 hinten, ehe Ondrej Palat mit dem Anschlusstreffer die Wende einleitete. Dougie Hamilton brachte New Jersey nach 33 Sekunden im Schlussabschnitt 3:2 in Führung. Nico Hischier: «Der frühe Rückstand war für uns wie ein Weckruf. Danach haben wir uns ins Spiel gekämpft. Es wäre bitter gewesen, auch das dritte Spiel zu verlieren.» Während der Saisonvorbereitung hatten die Devils fünf von sieben Partien gewonnen.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Nashville – Los Angeles 3:4 n. P.

Roman Josi, 7 Schüsse, 2 Checks, 1 Block, 25:33 TOI

Nino Niederreiter, 3 Checks, 16:33 TOI

Kevin Fiala, 2 Schüsse, 19:29 TOI



Von den Schweizer Akteuren siegte ansonsten nur Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings: 4:3 nach Penaltyschiessen (und nach einem 1:3-Rückstand bis zur 54. Minute) gegen die Nashville Predators mit Roman Josi und Nino Niederreiter. Keiner der drei Schweizer konnte sich einen Skorerpunkt gutschreiben lassen. Im Penaltyschiessen vergab Fiala den ersten Penalty seines Teams, bevor Gabriel Vilardi für die Kings traf. Josi verpasste als dritter Schütze der Predators den Ausgleich.

Die beiden entscheidenden Penaltys im Video. Video: YouTube/NHL

New York Islanders – San Jose 5:2

Timo Meier, 2 Schüsse, 2 Checks, 2 Blocks, 17:18 TOI

Die San Jose Sharks verloren mit Timo Meier mit 2:5 in New York gegen die Islanders auch das fünfte Spiel der neuen Saison. Meier bleibt weiterhin bei nur einem Skorerpunkt in dieser Saison.

Die weiteren Resultate

Columbus – Vancouver 4:3 n. V.

Ottawa – Boston 7:5

Tampa Bay – Philadelphia 2:3

Calgary – Vegas 3:2

Edmonton – Buffalo 2:4​