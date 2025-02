Harrison Schreiber trifft gegen Rapperswil doppelt und muss dann vorzeitig unter die Dusche. Bild: keystone

Kloten darf von direkter Playoff-Quali träumen – Rückschlag für die Lakers

Kloten – Rapperswil 3:2

Für Kloten endet der Sonntagnachmittag perfekt: Ein volles Stadion am Schluefweg, ein wichtiger 3:2-Sieg über die Lakers und sogar noch die Chance, die Qualifikation unter den ersten 6 zu beenden.

Klotens grosse Figur war Harrison Luc Schreiber. Der Deutsch-Amerikaner, der wegen seiner Juniorenzeit beim EV Zug mit einer Schweizer Lizenz spielt, erzielte in der 39. und 41. Minute die Goals vom 0:1 zum 2:1. Zuvor hatten die Lakers die Partie in Kloten dominiert. Mit seinen zwei Goals innerhalb von 160 Sekunden stellte Schreiber, dem schon am Samstag in Langnau ein wichtiges Goal gelungen war, die Partie auf den Kopf.

Schreiber liess später mit einem Crosscheck, für den er vorzeitig unter die Dusche geschickt wurde, die Lakers nochmals hoffen. Robert Nardella verkürzte während des langen Powerplays für die Lakers auf 2:3. Aber Kloten gewann auch das Powerplay-Duell gegen Rapperswil: Die Klotener skorten aus drei Powerplay-Chancen zwei Tore, derweil Rapperswil-Jona aus fünf Chancen und während elf Minuten Überzahlspiel bloss kurz vor Schluss durch Nardella traf.

Kloten ist nach diesem Heimsieg der Platz im Play-In nicht mehr zu nehmen. Gleichzeitig dürfen die Klotener sogar noch hoffen, Gottéron zu überholen. Mit den drei Punkten vom Sonntag schloss Kloten nach Punkten zu Freiburg auf.

Für die Lakers wird es nun extrem schwierig, noch in die Pre-Playoffs zu kommen. Bild: keystone

Kloten - Rapperswil-Jona Lakers 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

6908 Zuschauer. - SR Stricker/Magnusson, Schlegel/Huguet.

Tore: 3. Hofer (Nardella, Alge) 0:1. 39. Schreiber 1:1. 41. (40:43) Schreiber (Powerplaytor) 2:1. 50. Simic (Aberg/Powerplaytor) 3:1. 57. Nardella (Moy/Powerplaytor) 3:2 (ohne Torhüter).

Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Schreiber) plus Spieldauer (Schreiber) gegen Kloten, 6mal 2 plus 10 Minuten (Djuse) plus Spieldauer (Djuse) gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Ojamäki; Strömwall.

Kloten: Waeber; Niku, Profico; Grégoire, Wolf; Sataric, Steve Kellenberger; Sidler; Ojamäki, Morley, Audette; Aberg, Smirnovs, Schreiber; Simic, Schäppi, Meyer; Derungs, Diem, Weibel; Meier.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Baragano, Maier; Capaul, Djuse; Jelovac, Nardella; Henauer; Strömwall, Rask, Jensen; Moy, Fritz, Wetter; Dünner, Albrecht, Lammer; Hofer, Taibel, Alge; Zangger.

Bemerkungen: Kloten ohne Ramel, Steiner (beide verletzt), Aebi, Cuesta Flores, Deussen , Keller (alle ) und Hawryluk (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Embacher, Hornecker (beide ), Larsson, Quinn (beide verletzt) und Holm (überzähliger Ausländer). Rapperswil-Jona Lakers von 56:15 bis 56:43, 56:55 bis 59:36 und ab 59:47 ohne Torhüter. (abu/sda)

ZSC Lions – SCL Tigers 3:2nV

Die ZSC Lions wahren mit einem erkrampften 3:2-Heimerfolg nach Verlängerung über die SCL Tigers ihre kleine Chance, die Qualifikation doch noch auf Platz 1 abzuschliessen. Langnau verliert zum dritten Mal in Serie.

Nach dem famosen Spektakel vom Samstagabend, als die ZSC Lions in Zug wegen drei Gegentoren im Schlussabschnitt ein Klassespiel mit 4:5 verloren hatten, ging es am lange Sonntagnachmittag gemütlicher zu und her. Die ZSC Lions beschränkten sich auf das Nötigste, um den Gast aus dem Emmental zu besiegen.

Vor der Verlängerung führten beide Teams einmal: zuerst Langnau nach dem 1:0 durch Flavio Schmutz drei Minuten lang, später auch die ZSC Lions nach dem 2:1 durch Yannick Zehnder gut drei Minuten lang. Flavio Schmutz glich nach 14 Sekunden im Schlussabschnitt zum 2:2 aus. Und Mikko Lehtonen schoss den ZSC nach 117 Sekunden Overtime zum 3:2-Sieg.

Jesper Frödén bereitete alle drei Zürcher Goals vor. Weil die ZSC Lions nur zwei Punkte gewannen, benötigt Leader Lausanne aus den letzten zwei Spielen bloss noch zwei Zähler, um erstmals die Qualifikation zu gewinnen.

Für die SCL Tigers sieht es vor der letzten Qualifikationswoche nicht mehr so gut aus wie vor der Länderspielpause. Ohne den verletzten Über-Goalie Stéphane Charlin verloren die Langnauer zuletzt wieder drei Partien hintereinander. Der Vorsprung auf die Teams auf den Plätzen 11 bis 13 halbierte sich - und Biel und Servette haben noch ein Spiel in der Hinterhand.

Die Lions setzen sich in der Verlängerung gegen Langnau durch. Bild: keystone

ZSC Lions - SCL Tigers 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) n.V.

11'872 Zuschauer. - SR Kaukokari/Staudenmann, Gnemmi/Obwegeser.

Tore: 11. Flavio Schmutz (Guggenheim) 0:1. 14. Lammikko (Frödén) 1:1. 37. Zehnder (Frödén, Kinnunen) 2:1. 41. (40:14) Flavio Schmutz (Rohrbach, Erni) 2:2. 62. Lehtonen (Balcers, Frödén) 3:2.

Strafen: keine gegen ZSC Lions, 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Grant; Saarela.

ZSC Lions: Zumbühl; Weber, Kukan; Lehtonen, Geering; Kinnunen, Marti; Trutmann; Andrighetto, Grant, Balcers; Frödén, Lammikko, Olsson; Rohrer, Sigrist, Zehnder; Chris Baltisberger, Henry, Baechler; Riedi.

SCL Tigers: Boltshauser; Riikola, Zanetti; Guggenheim, Meier; Cadonau, Erni; Paschoud; Rohrbach, Flavio Schmutz, Pesonen; Allenspach, Malone, Mäenalanen; Julian Schmutz, Kristof, Saarela; Petrini, Berger, Lapinskis; Fahrni.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Hollenstein, Hrubec und Malgin (alle verletzt), SCL Tigers ohne Phil Baltisberger, Charlin und Saarijärvi (alle verletzt).

Lugano – Ajoie 2:0

Lugano besiegt Ajoie 2:0. Calvin Thürkauf entscheidet in den Schlussminuten mit seinen Saisontoren 9 und 10 die Partie. Thürkauf fälschte zuerst in der 52. Minute einen Schuss von Jiri Sekac aus spitzem Winkel unhaltbar ab. 54 Sekunden vor Schluss stellte Thürkauf mit einem Schuss ins leere Tor zum 2:0 den Sieg sicher.

Nach einer miesen Serie mit bloss zwei Siegen aus acht Runden wahrte Lugano seine Chance, in der letzten Woche und in den letzten Spielen doch noch etwas bewegen zu können. Lugano beendet die Regular Season mit Partien in Genf und daheim gegen Biel. 69 Punkte kann das Team von Uwe Krupp noch holen. Damit liessen sich Servette (12.), die Lakers (11.) und Biel (10.) noch überholen.

Vorerst bleibt Lugano indes auf Platz 13, zwei Punkte hinter Servette. Wenn Lugano am Dienstag in Genf gegen Servette verliert, steht fest, dass die Tessiner im Abstiegs-Playoff wieder gegen Ajoie spielen müssen.

Bild: keystone

Lugano - Ajoie 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

5374 Zuschauer. - SR Wiegand/Dipietro, Cattaneo/Gurtner.

Tore: 52. Thürkauf (Sekac) 1:0. 60. (59:06) Thürkauf 2:0 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lugano, 6mal 2 Minuten gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Fazzini; Nättinen.

Lugano: Huska; Aebischer, Dahlström; Jesper Peltonen, Alatalo; Guerra, Mirco Müller; Meile; Marco Müller, Thürkauf, Canonica; Fazzini, Arcobello, Carr; Zanetti, Zohorna, Sekac; Cormier, Verboon, Morini; Aleksi Peltonen.

Ajoie: Ciaccio; Honka, Fey; Nussbaumer, Fischer; Maurer, Scheidegger; Thiry, Pilet; Pedretti, Bellemare, Nättinen; Hazen, Devos, Palve; Robin, Garessus, Romanenghi; Veckaktins, Rundqvist, Bozon.

Bemerkungen: Lugano ohne van Pottelberghe (verletzt), Joly und Pulli (beide überzählige Ausländer), Ajoie ohne Frossard, Patenaude, Turkulainen (alle verletzt) und Brennan (überzähliger Ausländer). Ajoie von 58:38 bis 59:06 ohne Torhüter. (abu/sda)