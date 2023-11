Timo Meier klatscht nach seinem Treffer mit den Teamkollegen ab. Bild: www.imago-images.de

Meier und Josi treffen, aber verlieren mit ihren Teams trotzdem

Winnipeg Jets – New Jersey Devils 6:3

Nino Niederreiter (Winnipeg): 4 Schüsse, TOI 17:13 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 4 Schüsse, TOI 19:22 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 21:00 Min.

Akira Schmid (New Jersey): 5 Gegentore, 25 Paraden, Abwehrquote 83,3 %.

Nico Hischier (New Jersey): Verletzt.



Nino Niederreiter behielt mit Winnipeg in der Begegnung mit der dezimierten Schweizer Fraktion von New Jersey das bessere Ende für sich. Beim vierten Sieg in den letzten fünf Spielen der Jets standen andere im Mittelpunkt. Der Däne Nikolaj Ehlers, der Sohn des in der Schweiz bestens bekannten und derzeit bei Visp in der Swiss League tätigen Trainers Heinz Ehlers, traf wie der Amerikaner Kyle Conners doppelt. Der kanadische Verteidiger Josh Morrissey bereitete gleich vier der sechs Treffer vor.

Auf Seiten der Devils, die mit Akira Schmid im Tor antraten, im siebten Spiel nacheinander aber auf ihren Captain Nico Hischier wegen dessen Oberkörperverletzung verzichten mussten, gehörte Timo Meier zu den Torschützen. Der Appenzeller verkürzte im zweiten Drittel in Überzahl mit seinem fünften Saisontreffer zum 1:2.

Nashville Predators – Anaheim Ducks 2:3

Roman Josi (Nashville): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 27:28 Min.

Weiter nicht vom Fleck kommen die Nashville Predators. Das Team mit Roman Josi verlor in der heimischen Arena trotz Zwei-Tore-Führung gegen die Anaheim Ducks 2:3. Der Berner erzielte im zweiten Abschnitt im Powerplay das 2:0. Nach der vierten Niederlage in Folge sind die Predators mittlerweile das drittschlechteste Team in der Western Conference.

Dallas Stars – Arizona Coyotes 4:3 n.V.

Janis Moser (Arizona): 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 23:13 Min.

Als Verlierer vom Eis musste auch Janis Moser. Der Bieler unterlag mit den Arizona Coyotes den Dallas Stars 3:4 nach Verlängerung. Moser war einer der Passgeber beim Ausgleich zum 2:2 durch den Amerikaner Jason Zucker Mitte des dritten Drittels. (ram/sda)