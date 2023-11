Rapperswil-Jona legt in der Champions Hockey League vor – nächster Dämpfer für Biel

Die Seeländer gingen daheim gegen den souveränen schwedischen Meisterschaftsleader durch Toni Rajala 1:0 in Führung und glichen im Mitteldrittel durch den nach Verletzungspause zurückgekehrten Damien Brunner zum 2:2 aus. Danach zogen die Schweden zwischen der 32. und 44. Minute unter anderem dank dem zweiten Tor vom fast zwei Meter grossen Viktor Ejdsell auf 5:2 davon. Alexander Jakowenko gelang trotz grosser Bemühungen der Bieler in der Schlussphase im nur noch das 3:5 im Powerplay.

Schroeder und Wetter, die in der National League zusammen in dieser Saison einen Treffer erzielt haben, stehen in der Champions Hockey League nun bei fünf respektive drei Toren. Den Schlusspunkt setzte der von Bern gekommene und erstmals eingesetzte tschechische Neuzugang Martin Frk in der zweitletzten Spielminute.

Die Rapperswil-Jona Lakers sind in der Champions Hockey League auf Viertelfinal-Kurs. In ihrem ersten K.o.-Runden-Match der Champions Hockey League erspielten sich die Rosenstädter gegen den Vorrundensieger Adler Mannheim mit dem 4:1-Heimsieg eine sehr gute Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche.

Das Schweizer Nationalteam beendet den Karjala Cup in Tampere punktelos. Nach den Niederlagen gegen Finnland (0:4) und Schweden (3:4) verlor die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer auch gegen Turniersieger Tschechien, und zwar 0:1.

Die Schweizer zeigten gegen die Osteuropäer die beste Leistung an diesem Turnier, besonders stark spielten sie im Mitteldrittel. Sie belohnten sich jedoch nicht für den grossen Aufwand. Einem Treffer am nächsten kamen Sven Senteler (31.) und Dario Simion (45.), die jeweils an der Torumrandung scheiterten. In der 23. Minute brachte Marco Lehmann in Unterzahl allein vor dem tschechischen Keeper Dominik Pavlat den Puck nicht im Gehäuse unter. Wenige Sekunden vor dem Ende vergab Calvin Thürkauf freistehend aus kurzer Distanz.