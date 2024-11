J.J. Moser kontrolliert den Puck. Bild: www.imago-images.de

Moser und Suter gewinnen Schweizer Duelle in der NHL – Niederreiter kassiert Klatsche

In der Nacht auf Sonntag kam es in der NHL gleich zu zwei Schweizer Duellen. Janis Moser behält gegen das Trio von New Jersey ebenso die Oberhand, wie Pius Suter gegen Philipp Kurashev.

Mehr «Sport»

Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils 4:0

J.J. Moser (Tampa Bay): 2 Schüsse, TOI 17:38 Min.

Nico Hischier (New Jersey): 2 Schüsse, TOI 23:10 Min.

Timo Meier (New Jersey): 6 Schüsse, TOI 17:09 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): ​2 Schüsse, TOI 16:10 Min.

Janis Moser gewann mit den Tampa Bay Lightning das Heimspiel gegen die New Jersey Devils 4:0. Der Bieler Verteidiger hatte bei keinem Tor den Stock im Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler in der Eastern Conference weiterhin den 1. Platz.

Florida Panthers – Winnipeg Jets 5:0

Nino Niederreiter (Winnipeg): TOI 13:08 Min.

Das nach Punkten beste Team der Liga sind weiterhin die Winnipeg Jets. Die Mannschaft mit Nino Niederreiter war beim 0:5 in Florida jedoch chancenlos. Für die Jets war es die dritte Niederlage in der laufenden Saison, die zweite in Folge und die erste ohne Torerfolg.

Vancouver Canucks – Chicago Blackhawks 4:1

Pius Suter (Vancouver): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 14:57 Min.

Philipp Kurashev (Chicago): TOI 16:53 Min.



Als einziger Schweizer trug sich am Samstag Pius Suter in die Skorerliste ein. Der Zürcher Stürmer gewann mit den Vancouver Canucks das Schweizer Duell gegen Philipp Kurashev und die Chicago Blackhawks 4:1. Suter gab den Assist zum 3:1 ins leere Tor. Es war sein achter Skorerpunkt der Saison.

Los Angeles Kings – Detroit Red Wings 4:1

Kevin Fiala (Los Angeles): 2 Schüsse, TOI 17:15 Min.

Einen Heimsieg mit dem gleichen Resultat feierte auch Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings. Der MVP der letzten WM konnte gegen die Detroit Red Wings seine persönliche Negativserie jedoch nicht stoppen. Fiala wartet nun schon seit fünf Partien auf einen Skorerpunkt. (ram/sda)