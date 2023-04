Kevin Fiala steht mit den Los Angeles Kings vor Spiel 6 gegen die Edmonton Oilers bereits vor dem Aus. Bild: keystone

Kevin Fiala mit den Kings vor dem Playoff-Aus

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings 6:3

Stand der Serie: 3:2

Kevin Fiala (Los Angeles): 1 Assist, TOI 14:29.

Kevin Fiala verliert mit den Los Angeles Kings Spiel 5 in der Best-of-7-Achtelfinalserie gegen die Edmonton Oilers 3:6. Den Kanadiern fehlt noch ein Sieg für die Viertelfinal-Qualifikation.

Edmonton erwischte vor heimischem Publikum den besseren Start und stellte durch Tore von Evander Kane und Leon Draisaitl schnell auf 2:0. Nach einem ereignisreichen Startdrittel lagen die Oilers 3:2 in Front, ehe sie die Führung im zweiten Umgang auf 5:2 ausbauten. Nick Bjugstad sorgte mit seinem zweiten Treffer im dritten Abschnitt für die Entscheidung.

Fiala, der wegen einer Unterkörperverletzung neun Partien verpasst und am Sonntag sein Comeback gegeben hatte, stand bei der Niederlage der Kings 14 Minuten auf dem Eis und gab einen Assist.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nach der Niederlage in Spiel 5 muss das Team des 26-jährigen Ostschweizers in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles eine Reaktion zeigen. Ansonsten bedeuten die Achtelfinals für die Kings Endstation. (mom/sda)