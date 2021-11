Philipp Kurashev punktet bei Blackhawks-Sieg gegen Neuling Seattle

Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.

In der Folge zeigte das Heimteam Moral und kam nochmals heran: Jared McCann und Yanni Gourde verkürzten bis zur 59. Minute auf 2:3, ehe Jake McCabe das Spiel mit einem Empty Netter doch noch zugunsten der Gäste entscheiden konnte. (dab/sda)

Dabei hatte auch der Schweizer Philipp Kurashev seinen Anteil am Sieg. Der Berner legte bei einem schnellen Gegenstoss in der 46. Minute mustergültig für Superstar Patrick Kane auf, welcher die Vorlage zum 3:0 verwertete.

Erst ein AHL-Spiel, dann eines in der NHL – der verrückte Tag des Rocco Grimaldi

Chris DiDomenico nächste Saison in Langnau? Die Erfüllung dieses Traumes ist teurer, als Langnaus Sportchef Marc Eichmann ahnt. Der impulsive Kanadier wird nächste Saison mit ziemlicher Sicherheit nicht für die SCL Tigers stürmen.

Ja, die Langnauer könnten einen charismatischen, impulsiven, emotionalen Antreiber wie Chris DiDomenico gut brauchen. Der Kanadier war die Schlüsselfigur bei der Rückkehr in die höchste Liga (Frühjahr 2015) und beim 6. Platz plus einem Viertelfinal über sieben Spiele gegen Lausanne (2019), dem bisher grössten Erfolg der Emmentaler seit Einführung der Playoffs. Ein vom damaligen Sportchef Marco Bayer angezettelter Krach führte Ende der Saison 2019/20 zur völlig unnötigen Trennung und zum Transfer zu Gottéron. Dort ist er auch in seiner zweiten Saison einer der besten Ausländer der Liga mit mehr als einem Punkt pro Partie. Sein Vertrag läuft Ende Saison aus.