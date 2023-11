Während es Kurashev in dieser Saison gut läuft – er ist neben Kevin Fiala der einzige Schweizer, der aktuell einen Punkt pro Spiel oder mehr sammelt – tut sich Chicago als Mannschaft deutlich schwerer. Mit lediglich fünf Siegen aus 16 Spielen sind die Blackhawks punktemässig das zweitschwächste Team der gesamten Liga. In der Rangliste der Central Division liegen sie hinter den Predators auf dem letzten Platz. (abu/sda)

In seinem 201. Spiel in der National Hockey League war der Schweizer Stürmer mit russischen Wurzeln auch am ersten Tor seines Teams beteiligt. Beim erstmaligen Ausgleich durch den Kanadier Taylor Raddysh war er einer der Passgeber. Die Entscheidung zugunsten Buffalos, das die vorangegangenen drei Spiele ebenfalls verloren hatte, fiel Mitte des dritten Abschnitts.

Philipp Kurashev trifft in der NHL erneut – und verliert erneut. Der Berner bezieht mit den Chicago Blackhawks mit dem 2:3 zuhause gegen die Buffalo Sabres die vierte Niederlage in Folge.

Servette gewinnt Final-Revanche + Zug unterliegt in Lausanne + Lugano schlägt den HCD

In der National League setzte sich Meister Genf-Servette zum zweiten Mal in dieser Saison gegen Finalist Biel durch, während Lausanne fast ebenso deutlich gegen Zug gewann. Alle Spiele des Abends in der Übersicht.

Titelverteidiger Genève-Servette hat mit 5:1 auch das zweite Saisonduell gegen Biel, den Gegner im Playoff-Final, gewonnen. Die Genfer gingen dank eines Doppelschlags innert 46 Sekunden von Josh Jooris (29.) und Sakari Manninen (30.) 3:1 in Führung und liessen in der Folge nichts mehr anbrennen. Marc-Antoine Pouliot gelang ein Doppelpack, er zeichnete jeweils in Überzahl für das 1:0 (15.) und 4:1 (47.) verantwortlich. Somit vergaben die zwölftklassierten Seeländer die Chance, erstmals in der laufenden Meisterschaft drei Partien in Serie zu gewinnen.