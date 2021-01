Sport

NHL: Pius Suter kassiert bei seinem Debüt eine 1:5-Klatsche in Tampa



NHL, Regular Season Tampa Bay – Chicago (mit Suter) 5:1 Philadelphia – Pittsburgh 6:3 Toronto – Montreal 5:4 n.V. Edmonton (ohne Haas) – Vancouver 3:5 Colorado – St.Louis 1:4

Bild: keystone

Suter kassiert bei seinem NHL-Debüt eine Klatsche – und trifft leider nur beinahe

Tampa Bay – Chicago 5:1

Pius Suter, 4 Schüsse, 1 Takeaway, 12:07 TOI

Philipp Kuraschew, Taxi Squad​

Pius Suter kassiert bei seinem NHL-Debüt mit den Chicago Blackhawks eine 1:5-Schlappe bei Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning. Der ehemalige ZSC-Center durfte sich bei seinem ersten NHL-Einsatz während mehr als 12 Minuten in der zweiten Linie mit Dominik Kubalik und Brandon Pirri beweisen und zeigte ein paar gute Ansätze.

Der 24-jährige Zürcher, der wegen des verspäteten Saisonstarts noch bis kurz vor Weihnachten in der National League im Einsatz war, schoss insgesamt viermal aufs gegnerische Tor. Seine beste Chance hatte er in der 30. Minute, als er beim Stand von 0:3 alleine auf Tampa-Keeper Andrei Vasilevskiy ziehen konnte, den Puck aber nicht am Russen vorbeibrachte.

Philipp Kuraschew, der zweite Schweizer in den Reihen der Blackhawks, muss sich mit dem ersten NHL-Einsatz noch gedulden. Der Center gehört der so genannten «Taxi Squad» an, einem Pool von Reservespielern, die mit dem Team trainieren und kurzfristig aktiviert werden können.

Bei Tampas siebten Season-Opener-Sieg in Serie überragte Captain Steven Stamkos mit einem Tor und zwei Assists. Den einzigen Treffer für die Blackhawks erzielte Dylan Strome dreieinhalb Minuten vor Schluss beim Stand vom 0:5. (pre/sda)

