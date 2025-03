Timo Meier und Co. verlieren in Las Vegas. Bild: keystone

Zu-Null-Pleite für die «Swiss Devils» – Nashville kassiert ohne Josi auch einen Nuller

Mehr «Sport»

Vegas – New Jersey 2:0

Nico Hischier, 2 Schüsse, 1 Block, 21:49 TOI

Timo Meier, 4 Schüsse, 2 Checks, 1 Block, 19:33 TOI

Jonas Siegenthaler verletzt



Die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion um Nico Hischier halten an einem Muster fest. Zum sechsten Mal in Serie folgte auf einen Sieg eine Niederlage.

Diesmal musste sich das NHL-Team von der Ostküste auswärts den favorisierten Vegas Golden Knights 0:2 beugen. Im Schlussdrittel kassierte man zwei Powerplay-Tore. Hischier und Meier blieben mit ihren total sechs Schüssen aufs Tor erfolglos, Jonas Siegenthaler fehlte zum siebten Mal in Folge wegen einer Verletzung. Die Verletzungssorgen in New Jersey werden zudem nicht kleiner. Bei einer Kollision mit der Bande schien sich Superstar Jack Hughes verletzt zu haben.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

New York Rangers – Nashville

Roman Josi verletzt

Die Nashville Predators hingegen müssen sich langsam damit abfinden, dass nach der Qualifikationsphase Schluss sein wird. Das Team von Captain Roman Josi, der nun bereits eine dritte Partie aussetzen musste, verlor auswärts bei den New York Rangers 0:4. In den verbleibenden 22 Partien müsste Nashville noch sechs Mannschaften überholen und 16 Punkte wettmachen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Dallas – St.Louis 6:3

Lian Bichsel verletzt

Einen Sieg gab es dagegen für die Dallas Stars. Das Team aus Texas setzte sich zuhause gegen die St.Louis Blues souverän mit 6:3 durch. Mann des Spiels war Wyatt Johnston mit einem Hattrick. Der Schweizer Verteidiger Lian Bichsel spielte nicht. Er ist immer noch angeschlagen, nachdem er kürzlich in die Bande gecheckt wurde und sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte. (abu/sda)