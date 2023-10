Erste Niederlage für New Jersey – Arizona gewinnt mit 3:4

Bei der zweiten Partie innert zweier Tage in Newark, bei der die Devils im Mitteldrittel ein 0:2 drehten und im letzten Abschnitt doch noch den Ausgleich kassierten, konnte sich keiner der fünf involvierten Schweizer in die Skorerliste eintragen.

Ist Murat Yakins Zeit zu Ende? Das grosse Nati-Dilemma um Wunschtrainer Lucien Favre

Die Schweizer Fussball-Nati steht vor einem turbulenten Herbst. Geniesst Murat Yakin weiterhin das Vertrauen der Führungsspieler? Nati-Direktor Pierluigi Tami muss sich entscheiden, ob eine Zukunft mit dem Trainer sinnvoll ist – auch dann, wenn sich die Nati für die EM qualifiziert. Eine Analyse.

In einer idealen Welt würde die Nati in diesen Tagen einen so goldenen Spätsommer erleben wie wir alle dank hohen Temperaturen und Sonne à discrétion. Eine Feier rund um Granit Xhaka, der am Sonntag Schweizer Rekordnationalspieler wird. Und die vorzeitige Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland.