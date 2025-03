Fiala bestätigt seine gute Form auch bei einer Niederlage. Bild: keystone

Fialas Assist und Penalty reichen nicht zum Sieg – Hiobsbotschaft für die «Swiss Devils»

Mehr «Sport»

Chicago – Ottawa 3:4nV

Philipp Kurashev verletzt

Die Chicago Blackhawks kassierten bereits ihre 43. Niederlage der Saison. Beim 3:4 nach Verlängerung zuhause gegen Ottawa gewannen sie aber immerhin einen Punkt. Craig Smith glich die Partie im Schlussdrittel aus. In der Verlängerung machte Ottawas deutscher Stürmer Tim Stützle nach 46 Sekunden aber kurzen Prozess. Philipp Kurashev fehlte den Blackhawks weiterhin angeschlagen.

Hiobsbotschaft für die «Swiss Devils» Die New Jersey Devils mit den drei Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler müssen im Endspurt der Saison auf ihren besten Stürmer Jack Hughes verzichten. Der Center (70 Skorerpunkte in 62 Spielen) hat sich bei einem Sturz in die Bande eine Schulterverletzung zugezogen und muss operiert werden. Die Devils haben bestätigt, dass Hughes für den Rest der Saison ausfällt.



Der Ausfall ihres Topskorers kommt für die Devils zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Franchise aus Newark befindet sich mitten im Kampf um die Playoff-Plätze und erlebt mit 9 Siegen aus 23 Spielen seit dem Jahreswechsel eine schwierige Phase. Neben Hughes fallen weiterhin auch Siegenthaler sowie Top-Verteidiger Dougie Hamilton (week-to-week) aus.

Los Angeles – St. Louis 2.3nP

Kevin Fiala, 1 Assist, 2 Checks, 19:15 TOI

Trotz eines Assists von Kevin Fiala und einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung brachten die Los Angeles Kings den Sieg gegen die St.Louis Blues nicht über die Zeit. Der Schweizer Stürmer leistete beim 1:1-Ausgleich durch Quinton Byfield die Vorarbeit.

LA kassierte kurz vor der zweiten Pause den 2:2-Ausgleich. Mit diesem Spielstand ging es zuerst in die Verlängerung, dann ins Penaltyschiessen. Dort versenkte Fiala seinen Versucht, doch seine restlichen Teamkollegen scheiterten.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Vancouver – Anaheim 3:2

Pius Suter, 1 Schuss, 4 Blocks, 15:50 TOI

Die Vancouver Canucks mussten gegen die Anaheim Ducks viel mehr zittern, als es die Spielanteile vermuten liessen. Trotz eines Schussverhältnisses von 36:16 gewannen die Kanadier nur knapp mit 3:2. Nach 0:1 Rückstand gingen die Canucks mit 3:1 in Führung und brachten den Sieg am Ende mit Müh und Not über die Zeit. Pius Suter blieb in seinem vielleicht letzten Spiel für Vancouver ohne Skorerpunkt. (abu/sda)