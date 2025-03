Trotz Tor und Assist von Nico Hischier verliert New Jersey in Dallas. Bild: keystone

Devils verlieren trotz starken Schweizern – Suter vor Trade zu Dallas?

Dallas – New Jersey 4:3

Nico Hischier (NJD), 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, 20:46 TOI

Timo Meier (NJD), 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 8 Checks, 17:24 TOI

Jonas Siegenthaler (NJD) verletzt

Lian Bichsel (DAL), 1 Strafe, 6 Checks, 13:47 TOI

Die New Jersey Devils kassieren in der NHL die zweite Niederlage in Serie. Beim 3:4 gegen die Dallas Stars treffen Nico Hischier und Timo Meier. Beim Heimteam gibt Lian Bichsel sein Comeback.

Die Devils fanden nach 0:2- und 1:3-Rückstand zwar nochmals in die Partie und glichen den Spielstand fünf Minuten vor dem Ende aus. Thomas Harley sorgte mit seinem Treffer fünf Sekunden vor der Schlusssirene jedoch dafür, dass die Aufholjagd der Gäste nicht von Erfolg gekrönt war.

Die beiden Schweizer in Diensten der Devils hatten bei allen Treffern ihren Stock im Spiel. Meier traf Mitte des Mitteldrittels im Powerplay zum Anschluss und assistierte später beim Ausgleich. Captain Hischier war bei Meiers Treffer für die Vorarbeit besorgt und traf zum zwischenzeitlichen 2:3. Mit nun 49 Skorerpunkten führt der Walliser die Schweizer Statistik in der NHL an, sein Teamkollege Meier folgt mit 41 Punkten.

Während Jonas Siegenthaler aufseiten der Devils weiterhin verletzt fehlte, gab Lian Bichsel bei den Stars sein Comeback nach sieben Spielen, die er infolge einer Gehirnerschütterung verpasst hatte.

Suter vor Trade nach Dallas? Es scheint, als wäre Pius Suters Zeit bei den Vancouver Canucks langsam aber sicher vorbei. Gemäss Journalist Adam Kierszenblat von «The Hockey News» soll der Schweizer Stürmer demnächst zu den Dallas Stars getradet werden.



Da die Stars in der Nacht auf heute noch im Einsatz standen, wurde der Trade bislang aber noch von keiner offiziellen Quelle bestätigt. Gemessen ab Anfang Februar ist Suter mit drei Toren und zwei Assists in neun Spielen der zweitbeste Skorer der Canucks. Angeblich liefen die Verhandlungen über einen neuen Vertrag jedoch schlecht. Suters Lager soll demnach deutlich mehr gefordert haben, als das Team bereit war, zu zahlen.



Ein Suter-Trade würde bedeuten, dass Vancouver diese Saison tatsächlich aufgibt und versuchen wird, sich für die nächste Spielzeit neu zu orientieren. In Dallas könnte Suter dagegen garantiert in den Playoffs spielen, müsste in einem deutlich stärker besetzten Team aber wohl auch mit einer stark limitierten Rolle vorliebnehmen.



Tampa Bay – Columbus 6:2

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Strafe, 18:29 TOI

Wieder in der Spur sind die Tampa Bay Lightning. Das Team von Janis Moser fegte die Columbus Blue Jackets 6:2 vom Eis und rehabilitierte sich damit für die Niederlage bei den Florida Panthers am Vorabend. Zuvor hatten die Lightning acht Siege am Stück gefeiert. Moser blieb in der Nacht auf Mittwoch ohne Torbeteiligung.

New York Islanders – Winnipeg 3:2

Nino Niederreiter, 1 Strafe, 2 Checks, 18:15 TOI



Selbes gilt für Nino Niederreiter. Der Bündner wartet seit nunmehr sieben Spielen auf einen Skorerpunkt. Auch bei der 2:3-Niederlage der Winnipeg Jets in New York vermochte der 32-Jährige nicht zu punkten. Im Gegenteil: Beim Führungstreffer der Islanders sass der Stürmer auf der Strafbank. Für die Jets, die im Westen nach wie vor die Spitzenposition inne haben, war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Boston – Nashville 3:6

Roman Josi verletzt

Einen Achtungserfolg feierten die Nashville Predators. Ohne den verletzten Schweizer Captain Roman Josi landeten sie beim 6:3 in Boston den ersten Auswärtssieg seit Ende Januar und den ersten Auswärtssieg gegen ein Team aus dem Osten überhaupt in dieser Saison. (abu/sda)