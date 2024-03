Trotz Nico Hischiers (2. v. r.) Tor verlieren die New Jersey Devils immer weiter an Boden. Bild: keystone

Hischier kann Devils-Niederlage mit Tor nicht verhindern – Kurashev einmal mehr stark

Eine Playoff-Teilnahme wird für die New Jersey Devils immer unrealistischer, dafür bleibt Nino Niederreiters Winnipeg das Spitzenteam der Western Conference und beweist Philipp Kurashev erneut seine starke Form.

Vegas – New Jersey 3:1

Nico Hischier, 1 Tor, 2 Schüsse, 19:31 TOI

Timo Meier, 4 Schüsse, 2 Checks, 19:18 TOI​

In der National Hockey League entschwinden die Playoffs für die New Jersey Devils immer mehr. Die Devils verloren das Auswärtsspiel bei Meister Vegas nach einer 1:0-Führung im Schlussabschnitt mit 1:3. Nico Hischier hatte New Jersey mit seinem 22. Saisontreffer in Führung gebracht. Timo Meier war ebenfalls an einem Goal beteiligt: Das vermeintliche frühe Führungstor der Devils wurde nach 104 Sekunden indessen annulliert, weil Meier den Torhüter der Vegas Golden Knights behindert hatte.

Derweil im Westen vier Teams mit Schweizer Spielern (Vancouver, Winnipeg, Los Angeles, Nashville) solide den Playoff-Kurs halten, sieht es im Osten für die Anfang Saison hochgehandelten New Jersey Devils alles andere als gut aus. Die zweite Niederlage am Wochenende liess den Rückstand der Devils auf den letzten Playoff-Platz wieder auf sechs Punkte anwachsen. Dies entspricht in der NHL, wo ein Sieg anders als beispielsweise in der Schweizer National League nur zwei Punkte gibt, drei Erfolgen.

Ausserdem befinden sich zwischen den Detroit Red Wings auf dem letzten Playoff-Platz und den New Jersey Devils mit Washington, den New York Islanders, Pittsburgh und Buffalo nicht weniger als vier Teams, die aktuell alle besser in Form sind als das Team mit Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Columbus – Winnipeg 1:6

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 1 Check, 14:46 TOI

Die Winnipeg Jets setzten sich in Columbus deutlich mit 6:1 durch. Nino Niederreiter kam dabei nicht wirklich zur Geltung. Bereits nach 86 Sekunden gingen die Gäste in Führung, der Sieg war danach nie mehr ernsthaft in Gefahr und nach vier Toren im Mitteldrittel nur noch Formsache. Die Jets bleiben das nach Verlustpunkten beste Team der Western Conference.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Chicago – San Jose 5:2

Philipp Kurashev, 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, 2 Checks, 21:10 TOI

Ein Tor und einen Assist steuerte Philip Kurashev zum 5:2-Heimsieg der Chicago Blackhawks (nach einem 0:2-Rückstand) gegen die San Jose Sharks bei. Damit steht der 24-Jährige nun bei 40 Punkten und baut seinen Karrierebestwert in seiner vierten NHL-Saison weiter aus.

Kurashev leitete dabei die Aufholjagd mit seinem Anschlusstreffer im Mitteldrittel ein. Dank dreier Tore innert 83 Sekunden im Schlussabschnitt schafften die Blackhawks dann die Wende, Supertalent Connor Bedard sorgte eine Sekunde vor dem Ende auf Zuspiel von Kurashev mit einem Treffer ins leere Tor für den Schlussstand.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

(nih/sda)