Josi, Niederreiter und Kuraschew treffen – Canes gewinnen nach 0:4-Rückstand 7:4

Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 4:7

Nino Niederreiter (Carolina): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 15:39 Min.

Oh Carolina! Der Leader der Metropolitan Conference, aktuell die punktbeste Mannschaft der gesamten NHL, feierte am Samstagabend (Schweizer Zeit) einen spektakulären Erfolg.

Dabei schien die Partie nach 29 Minuten und einer 4:0-Führung für die Columbus Blue Jackets bereits vorentschieden. Doch dann wirbelten die Hurricanes mit voller Kraft. Nino Niederreiter gelang in der 51. Minute der Ausgleich zum 4:4, es war sein zehntes Saisontor. Der Churer erwischte den überraschten Goalie Elvis Merzlikins, der einen von der Bande hinter dem Tor abgeprallten Puck falsch einschätzte:

Keine zwei Minuten später hiess es schon 6:4 für die Canes, die ihre Dominanz (49:18 Schüsse) letztlich in einen Sieg ummünzen konnten. Steven Lorentz und Brady Skjei trafen beide doppelt.

Nashville Predators – Chicago Blackhawks 6:1

Roman Josi (Nashville): 1 Tor, 5 Schüsse, TOI 20:38 Min.

Philipp Kuraschew (Chicago): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 13:42 Min.​

Nashvilles Captain Roman Josi kehrte nach coronabedingter Zwangspause zurück aufs Eis – und prompt konnten die Predators wieder gewinnen. Die zwei Spiele ohne den Berner verloren sie. Josi erzielte beim Kantersieg gegen die Chicago Blackhawks das 5:0 im Powerplay.

Auf der Gegenseite sorgte Philipp Kuraschew mit seinem zweiten Saisontor für den Ehrentreffer der Gäste. Er vermieste Juuse Saros, dem 37 Paraden gelangen, damit den Shutout.

New York Islanders – Edmonton Oilers 3:2 n.V.

Der Deutsche Leon Draisaitl schoss zwar sein 25. Saisontor, womit er als erster Spieler in dieser Saison diese Marke erreichte. Dennoch verliessen die Oilers zum dritten Mal in Folge das Eis als Verlierer. Noah Dobson erzielte in der Overtime den Siegtreffer für die Islanders. (ram)

