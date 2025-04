Fiala und Kings setzen gegen Playoff-Gegner Edmonton eine Duftmarke. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Fiala brilliert bei Playoff-Hauptprobe der Kings – Bichsels Tor am Ende nutzlos

Detroit – Dallas 6:4

Lian Bichsel, 1 Tor, 3 Checks, 16:10 TOI

Lian Bichsel hat das 4. Tor seiner NHL-Karriere erzielt. Der Schweizer Verteidiger war bei einem Konter der Dallas Stars an vorderster Front dabei und stocherte den Puck zum 1:1 über die Linie.

Das Tor war für Dallas am Ende aber nutzlos, da sie das Spiel nach zwischenzeitlicher 3:2-Führung aus der Hand gaben. Entsprechend schlecht gelaunt war Bichsel trotz des persönlichen Erfolgs nach dem Spiel: «Das Tor ist mir egal, wir haben verloren. Darauf sollten wir uns konzentrieren und unseren Fokus auf die Playoffs legen.»

Detroit schaffte mit drei Toren in den ersten zehn Minuten des Schlussdrittels die Wende.

Vancouver – San Jose 2:1nV

Pius Suter, 6 Schüsse, 22:10 TOI

Die Vancouver Canucks gewannen das Heimspiel gegen die San Jose Sharks mit 2:1 nach Verlängerung. Die Kanadier mit dem Schweizer Stürmer Pius Suter waren deutlich überlegen (37:16 Schüsse), scheiterten aber immer wieder an Goalie Alexandar Georgiev.

In der Verlängerung hatte auch Pius Suter zwei gute Chancen, das Spiel zu beenden, scheiterte aber ebenfalls am Sharks-Torhüter. Kurz vor dem Penaltyschiessen erlöste Jake DeBrusk die Canucks dann doch noch.

Edmonton – Los Angeles

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 8 Schüsse, 19:32 TOI

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings geniessen in der ersten Runde der NHL-Playoffs Heimrecht. Die Kalifornier bezwangen im Direktduell die Edmonton Oilers auswärts 5:0.

Seit einigen Tagen ist klar, dass die Kings und die Oilers als die Nummern 2 und 3 der Pacific Division zum Auftakt der K.o.-Phase aufeinandertreffen werden. Im Spiel in der Nacht auf Dienstag sicherte sich nun Los Angeles zwei Runden vor Ende der Regular Season definitiv Platz 2 und setzte ein Zeichen in der Playoff-Hauptprobe.

Fiala, zuletzt zweimal zweifacher Torschütze, zeigte sich erneut in blendender Verfassung. Der St. Galler erzielte den bereits 35. Treffer und schloss im Ranking der Schweizer NHL-Torschützen zu Nico Hischier auf. Fiala liess sich zudem einen Assist notieren und steht in der Skorerliste bei 58 Zählern. In dieser Wertung ist der Walliser Hischier mit 67 Punkten (35 Tore, 32 Assists) weiterhin klar im Vorteil. (abu/sda)

