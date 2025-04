Kevin Fiala schnürt gegen Colorado seinen siebten Doppelpack der Saison. Bild: keystone

Bärenstarker Fiala mit Doppelpack und Rekord – Niederreiter leitet Wende ein

Los Angeles – Colorado 5:4

Kevin Fiala (LA), 2 Tore, 4 Schüsse, 19:00 TOI

Kevin Fiala stellt mit den Saisontoren Nummern 33 und 34 einen persönlichen Rekord auf. Er führt die Los Angeles Kings zu einem 5:4-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Colorado Avalanche.

Kevin Fiala erzielte zuerst nach sieben Minuten in Überzahl das 2:0 für die Kings – mit einem Sonntagsschuss aus dem Handgelenk am Samstagabend. In der 53. Minute doppelte Fiala zum 5:3 nach und stellte damit den Sieg von L.A. sicher. Zum siebten Mal in dieser Saison gelangen Fiala zwei Tore im gleichen Spiel – und zum fünften Mal seit Februar.

34 Goals gelangen Fiala in einer NHL-Saison noch nie. Vor drei Jahren erzielte er für Minnesota Wild 33 Tore.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Chicago – Winnipeg 4:5 n.P.

Nino Niederreiter (WIN), 1 Tor, 4 Schüsse, 3 Checks, 19:41 TOI

Sogar schon etwas zu feiern vor Beginn der Playoffs hatten die Winnipeg Jets und Nino Niederreiter. Winnipeg setzte sich in Chicago 5:4 nach Penaltyschiessen durch und sicherte sich den Qualifikationssieg in der Western Conference. Niederreiter leitete mit seinem 17. Saisontor zum 1:2-Anschlusstreffer in der 32. Minute die Wende ein.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

(rst/sda)

