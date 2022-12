Nico Hischier trifft gegen die Rangers. Bild: keystone

Trotz Tor von Hischier und Assist von Siegenthaler: New Jersey verliert gegen die Rangers

New York Rangers – New Jersey 4:3nV

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Schuss, 22:17 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 1 Strafe, 21:02 TOI

Akira Schmid Ersatz​

Die New Jersey Devils verlieren das Derby gegen die New York Rangers knapp in der Verlängerung. Dabei gehen Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Co. erstmals als Verlierer vom Eis, nachdem sie mit mehr als einem Tor geführt haben.

Das 1:0 von den Devils war eine Schweizer Co-Produktion. Nico Hischier lenkte einen Schuss von Jonas Siegenthaler mit dem Oberkörper noch leicht ab. Trotz dieser Niederlage bleiben die Devils das mit Abstand beste Team in der Metropolitan Division.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

St.Louis – Nashville 1:0nV

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 15:18 TOI

Roman Josi, 4 Schüsse, 5 Blocks, 29:29 TOI

Viel Geduld brauchten die Fans in St.Louis. Nach 60 Minuten ohne Tore ging das Spiel gegen Roman Josi und seine Nashville Predators in die Verlängerung. Dort sorgte Brayden Schenn nach etwas mehr als zwei Minuten für die Entscheidung zu Gunsten des Heimteams. (abu)

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET