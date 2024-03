Josi freute sich indes mehr über den Team-Erfolg. Zum 13. Mal hintereinander punktete Nashville (11 Siege, 2 Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschiessen). «Für uns war das ein wichtiges Auswärtsspiel», so Josi. «Der Gegner zählt zu den besten der Liga. Uns gelang eine grandiose Leistung. Nur gerade am Anfang kamen die Jets zu Chancen.» Dem Churer Stürmer Nino Niederreiter, Josis Kumpel und Ex-Mitspieler in Nashville, gelang bei Winnipeg wenig.

Nashville führte schon nach einer Viertelstunde 2:0; Roman Josi bereitete die ersten beiden Goals vor. Damit realisiert der 33-jährige Berner zum zweiten Mal in seiner Karriere mindestens 50 Assists in einer Saison. Vor zwei Jahren totalisierte er nach den 82 Partien der Regular Season 73 Assists.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Sommer scheitert mit Inter im Penaltyschiessen – BVB auch dank Kobel im Viertelfinal

Borussia Dortmund sichert sich das Ticket für die Viertelfinals der Champions League. Der BVB schlägt PSV Eindhoven 2:0 und steht damit erstmals seit 2021 unter den besten acht Teams Europas. Inter Mailand scheitert derweil gegen Atlético Madrid im Penaltyschiessen.

Obwohl Inter Mailand nur mit einem Polster von 1:0 ins Rückspiel gegen Atlético Madrid stieg, waren sich viele Experten einig, dass die Italiener in die Viertelfinals vorstossen würden. Zu souverän agieren die Nerazzurri in dieser Saison, an dessen Ende im Minimum der zwanzigste Scudetto der Vereinsgeschichte stehen soll. Doch Inter hegt nicht nur in der heimischen Serie A Ambitionen, die es mit 16 Punkten auf Stadtrivale Milan anführt, sondern möchte auch auf europäischem Parkett wieder brillieren.