Niederreiters Jets verlieren mal wieder – gegen Nashville, das ohne Josi antrat

Im Spiel in der Nacht auf Freitag stand das Schlussresultat schon nach dem ersten Drittel fest. Der Schwede Filip Forsberg hatte die Predators in Führung gebracht und der Amerikaner Neal Pionk für den Ausgleich gesorgt. Dessen Landsmann Tommy Novak traf viereinhalb Minuten vor der ersten Pause in Überzahl zur Entscheidung. Niederreiter blieb zum fünften Mal in Folge ohne Skorerpunkt.

Den Jets war natürlich zugetraut worden, das Dutzend an hintereinander gewonnenen Spielen voll zu machen – und ihre längste Erfolgsserie weiter auszubauen. Als Nummer 1 der Liga waren sie gegen das nach Punkten drittschlechteste Team als Favorit angetreten. Dazu kam auf Seiten der Predators der Ausfall von Josi. Der Captain konnte wegen einer zwei Tage zuvor erlittenen Verletzung am Oberkörper nicht mittun.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Hier klatscht ein Boxer seinem Gegner ein Ei ins Gesicht

Mehr noch als andere Sportarten ist das Boxen ein Teil der Unterhaltungsindustrie. Entsprechend rühren Chris Eubank Jr. und Conor Benn die Werbetrommel für ihren Kampf in zwei Monaten in London. Bei einer Medienkonferenz in Manchester griff Eubank (Spitzname «Next Gen») in seine Jacke, holte ein Ei heraus und knallte es «Destroyer» Benn an den Kopf: