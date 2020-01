Kane erreicht NHL-Meilenstein – Sbisa und Niederreiter mit Assists

Assistenzcaptain Hischier schiesst die Devils herrlich zum Sieg – Merzlikins jubelt

Was für ein Abend für Nico Hischier. Der 20-jährige Walliser durfte beim Spiel der New Jersey Devils gegen die New York Islanders als Assistenzcaptain auflaufen. Und der Center war dann auch einer der Matchwinner beim 2:1-Sieg der Devils.

Zu Beginn des dritten Drittels gewann Hischier ein Bully in der offensiven Zone, schnappte sich die Scheibe, zog in die Mitte und drückte den Puck an Islanders-Goalie Semjon Warlamow vorbei.

Das 2:1 war nicht nur herrlich anzuschauen, es war auch gleichbedeutend …