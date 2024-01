Pius Suter war Vancouvers bester Spieler beim Sieg gegen Ottawa. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Suter führt Vancouver mit 2 Toren und 1 Assist zum Sieg – Josi gewinnt Schweizer Duell

Nashville – Chicago 3:0

Roman Josi (NSH), 1 Assist, 4 Schüsse, 21:31 TOI

Philipp Kurashev (CHI), 1 Schuss, 19:49 TOI



Roman Josi entschied das Duell gegen Philipp Kuraschew für sich. Die Nashville Predators bezwangen die Chicago Blackhawks zuhause 3:0. Die Predators und die Blackhawks trafen zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander – und zum dritten Mal setzte sich die Equipe aus Nashville durch.

Josi war einer der Vorbereiter bei der frühen Führung der Predators. Der Schwede Gustav Nyquist traf nach gut fünf Minuten im Powerplay zum 1:0. Die Siegsicherung liess dann auf sich warten. Der Kanadier Ryan O'Reilly ebenfalls in Überzahl in der fünftletzten Minute und sein Landsmann Luka Evangelista ins leere Tor 33 Sekunden vor der Schlusssirene machten alles klar.

Mit dem neuerlichen Erfolg festigten die Predators ihren Platz in der Rangliste, der am Ende der Regular Season die Teilnahme an den Playoffs garantieren würde. Die Blackhawks dagegen bleiben punktemässig die zweitschlechteste Mannschaft der Liga.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vancouver – Ottawa 6:3

Pius Suter, 2 Tore, 1 Assist, 5 Schüsse 16:10 TOI

Pius Suter jubiliert in der NHL mit einem grossen Auftritt. Der Zürcher erzielt beim 6:3-Heimerfolg der Vancouver Canucks gegen die Ottawa Senators seine Tore 50 und 51 in der weltbesten Eishockey-Liga.

Die Canucks sorgten gegen den Kontrahenten aus Kanadas Hauptstadt früh für klare Verhältnisse. Nach dem ersten Drittel führten sie bereits 5:0.

Suter erzielte seinen Jubiläumstreffer zum 2:0 und sorgte gut zwei Minuten vor dem Ende mit seinem achten Tor in der laufenden Saison auch für den Schlusspunkt. Dazu bereitete der einstige Stürmer der ZSC Lions das 3:0 des Schweden Elias Pettersson vor. Nach dem deutlichen Erfolg sind die Canucks weiterhin die Nummer 1 im Westen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Arizona – Florida 1:4

Janis Moser, 1 Check, 1 Schuss, 20:13 TOI

Janis Moser musste sich mit den Arizona Coyotes bei seiner Rückkehr den Florida Panthers 1:4 geschlagen geben. Der Bieler Verteidiger hatte die letzten zwei Spiele wegen einer Oberkörperverletzung verpasst, spielte heute Nacht aber bereits wieder mehr als 20 Minuten.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Winnipeg – Tampa Bay 4:2

Nino Niederreiter, 3 Checks, 4 Schüsse, 14:46 TOI

Zu den Gewinnern an diesem Abend gehörte auch Nino Niederreiter. Die Winnipeg Jets mit dem Bündner schlugen in der heimischen Arena die Tampa Bay Lightning 4:2. Nach dem dritten Sieg in Folge gehören die Jets weiterhin zu den erfolgreichsten Mannschaften in der laufenden Meisterschaft.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Toronto 0:3

Kevin Fiala, 1 Check, 6 Schüsse, 16:38 TOI

Die Los Angeles Kings treten zuhause weiterhin deutlich weniger erfolgreich auf als in der Fremde. Kevin Fiala und Co. mussten sich vor den eigenen Fans den Toronto Maple Leafs mit 0:3 geschlagen geben. Dabei gelang dem Schweizer und seinen Teamkollegen wenig. Die Kings konnten sich zu selten in der Offensive installieren und blieben am Ende ohne Torerfolg. (abu/sda)