Timo Meier kann sich beim 4:1-Sieg von New Jersey keinen Skorerpunkt anschrieben lassen. Bild: keystone

Devils übernehmen die Führung im Osten – Fiala verliert Jubiläumsspiel

St.Louis – New Jersey 1:4

Nico Hischier, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Checks, 19:16 TOI

Timo Meier, 2 Schüsse, 2 Blocks, 17:15 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 19:07 TOI

Die New Jersey Devils kommen in der NHL zum dritten Sieg in Folge. Die Equipe mit dem Schweizer Trio setzt sich bei den St. Louis Blues 4:1 durch.

Beim neuerlichen Erfolg, dank dessen die Devils wieder die Spitzenposition im Osten übernahmen, verbesserte von der Schweizer Fraktion einzig Nico Hischier seine persönliche Bilanz. Der Walliser war Mitte des zweiten Drittels einer der Assistenten beim Powerplay-Tor des Amerikaners Stefan Noesen zum 2:0.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Chicago – Washington 3:2

Philipp Kurashev überzählig

Der bisherige Leader in der Eastern Conference, die Washington Capitals, zog in Chicago mit 2:3 den Kürzeren. Die ohne Philipp Kurashev angetretenen Blackhawks reihten erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison zwei Siege aneinander.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

San Jose – Winnipeg 3:4

Nino Niederreiter, 1 Strafe, 2 Schüsse, 14:23 TOI

Einen Sieg gab es auch für Nino Niederreiters Winnipeg Jets. Beim Auswärtssieg in San Jose erzielten die Kanadier den Siegtreffer etwas mehr als eine Minute vor der Schluss-Sirene. Captain Adam Lowry traf zum 4:3. Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt, leistete sich aber ein leichtes Scharmützel mit Sharks-Supertalent Macklin Celebrini.

Nashville – New York Rangers 2:0

Roman Josi verletzt

Die Nashville Predators, nach Punkten zusammen mit den Blackhawks weiterhin das schlechteste Team der Liga, kamen mit dem 2:0-Heimsieg gegen die New York Rangers ebenfalls zu einem der in dieser Meisterschaft bisher raren Erfolgserlebnisse.

Die Predators mussten zum dritten Mal am Stück ohne ihren Captain Roman Josi auskommen, dem nach wie vor eine Verletzung im unteren Körperbereich zu schaffen macht. Für die einst so guten Rangers war es die siebte Niederlage in den letzten zehn Spielen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Pittsburgh – Los Angeles 3:2

Kevin Fiala, 6 Schüsse, 21:12 TOI

Zu den Geschlagenen des Abends gehörten die zuletzt formstarken Los Angeles Kings. Das Team mit dem St. Galler Stürmer Kevin Fiala, der sein 600. Spiel in Regular Seasons bestritt, unterlag bei den Pittsburgh Penguins 2:3 nach Verlängerung. Die Kings hatten von den vorangegangenen acht Partien sieben gewonnen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Tampa Bay – Columbus 5:3

Janis Moser verletzt

Verletzungsbedingt fehlte erneut, zum zweiten Mal, auch Janis Moser. Ohne den Bieler Verteidiger kamen die Tampa Bay Lightning mit dem 5:3 in der heimischen Arena gegen die Columbus Blue Jackets zum dritten Sieg hintereinander. (abu/sda)