Auch Kevin Fiala trug sich in der Nacht auf Sonntag in die Torschützenliste ein. Er erzielte beim 3:1-Sieg seiner Los Angeles Kings gegen die Anaheim Ducks das letzte Tor des Spiels. Es war bereits sein 29. Treffer in dieser Saison.

Josi, der seine 13. Saison in Nashville bestreitet, sammelte einzig in der Spielzeit 2021/22 noch mehr Zähler. Damals stand er nach der regulären Saison bei 23 Treffern und 73 Assists.

Die Entscheidung im Strichkampf naht – wer muss in den sauren Apfel beissen?

In der Super League stehen noch zwei Runden bis zur Trennung der Liga an. Schon an diesem Sonntag könnte die Entscheidung fallen, wer es in die Meisterrunde schafft und wer in die Abstiegsrunde muss.

Drei Plätze in der Meisterrunde sind noch offen, vier Teams kommen dafür in Frage.