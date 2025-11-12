Niederreiter glänzt mit Tor und Assist – Fiala profitiert von Goaliefehler
Montreal – Los Angeles 1:5
Kevin Fiala: 1 Tor, 3 Schüsse, 18:29 TOI
Die LA Kings feiern in Montreal einen überzeugenden 5:1-Auswärtssieg. Kurz vor der ersten Pause gerieten die Gäste aus Los Angeles noch in Rückstand, drehten dann aber im Mitteldrittel die Partie.
Sam Montembeault gifts Kevin Fiala a tap-in as the Kings double their lead 😬 pic.twitter.com/G6nycMAATn— TSN (@TSN_Sports) November 12, 2025
Der Schweizer Kevin Fiala trug mit seinem Tor zum 3:1 entscheidend zum Erfolg bei, profitierte dabei aber auch von einem Fehler von Montreal-Goalie Sam Montembeault, der ihm den Puck auf dem Silbertablett servierte.
St.Louis – Calgary 3:2
Pius Suter: 1 Assist, 1 Puckverlust, 17:42 TOI
Die St.Louis Blues gewinnen das Kellerduell der zwei schlechtesten NHL-Teams der Saison gegen die Calgary Flames mit 3:2. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung musste das Team von Pius Suter doch noch zittern, als Calgary wieder bis auf ein Tor herankam. Am Ende brachten die Blues den Sieg aber über die Zeit.
#Flames 0 @ #Blues 1 [P1–10:59]:— NHL Goal Videos (@NHLGoalsVideo) November 12, 2025
Goal: Dylan Holloway (4)
8’ Lead-Taking Power-Play Tip-In
Assists: J.Faulk (6), P.Suter (5)#Flames #STLBlues #NHL pic.twitter.com/8QabqVylB4
Pius Suter konnte sich einen Assist notieren lassen. Der Zürcher Stürmer gab beim Powerplay-Tor von Dylan Holloway zum 1:0 den zweiten Assist.
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.
Das ist der Link zum aktuellen Programm.
Minnesota – San Jose 1:2nV
Philipp Kurashev: 3 Schüsse, 1 Block, 19:03 TOI
Die Siegesserie der San Jose Sharks geht weiter. Der Auswärtserfolg beim 2:1 nach Verlängerung gegen die Minnesota Wild ist bereits der vierte Sieg hintereinander. Erneut war der 19-jährige Macklin Celebrini mit zwei Assists die prägende Figur des Spiels. Philipp Kurashev bleib ohne Skorerpunkt, zeigte aber in seinen 19 Minuten Eiszeit eine gute Defensivleistung.
Vancouver – Winnipeg 3:5
Nino Niederreiter: 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 14:18 TOI
Nino Niederreiter war beim 5:3-Auswärtssieg der Winnipeg Jets gegen die Vancouver Canucks eine der prägenden Figuren. Der Churer Stürmer brachte Winnipeg nach 35 Minuten mit 3:2 in Führung, nur wenigen Sekunden nachdem sein Teamkollege Josh Morrissey den 2:2-Ausgleich erzielt hatte.
Nino Niederrieter in the right place at the right time to give the Jets a 3-2 lead.— Dave Minuk (@ICdave) November 12, 2025
Wild 1st period in Vancouver.
Assists to Adam Lowry (first point of the season) and Alex Iafallo (600th NHL game). pic.twitter.com/yfBiljeQxq
48 Sekunden vor dem Ende war Niederreiter dann erneut entscheidend involviert. Der Nati-Star spedierte den Puck in die offensive Zone, wo Alex Iafallo nur noch ins leere Tor einschieben musste.
Ottawa – Dallas 2:3nV
Lian Bichsel: 2 Strafen, 6 Hits, 12:18 TOI
Bei Dallas verteidigte Stammspieler Lian Bichsel auch im 17. Meisterschaftsspiel. Der Solothurner gewann mit den Stars auswärts 3:2 n.V. über die Ottawa Senators und feierte den dritten Sieg in Folge, bleib dabei ohne Skorerpunkt. In der Verlängerung erzielte Roope Hintz das entscheidende Tor. (abu)