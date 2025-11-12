Niederreiter stochert den Puck an Canucks-Goalie Kevin Lankinen vorbei. Bild: keystone

Niederreiter glänzt mit Tor und Assist – Fiala profitiert von Goaliefehler

Montreal – Los Angeles 1:5

Kevin Fiala: 1 Tor, 3 Schüsse, 18:29 TOI

Die LA Kings feiern in Montreal einen überzeugenden 5:1-Auswärtssieg. Kurz vor der ersten Pause gerieten die Gäste aus Los Angeles noch in Rückstand, drehten dann aber im Mitteldrittel die Partie.

Der Schweizer Kevin Fiala trug mit seinem Tor zum 3:1 entscheidend zum Erfolg bei, profitierte dabei aber auch von einem Fehler von Montreal-Goalie Sam Montembeault, der ihm den Puck auf dem Silbertablett servierte.

St.Louis – Calgary 3:2

Pius Suter: 1 Assist, 1 Puckverlust, 17:42 TOI

Die St.Louis Blues gewinnen das Kellerduell der zwei schlechtesten NHL-Teams der Saison gegen die Calgary Flames mit 3:2. Nach zwischenzeitlicher 3:0-Führung musste das Team von Pius Suter doch noch zittern, als Calgary wieder bis auf ein Tor herankam. Am Ende brachten die Blues den Sieg aber über die Zeit.

Pius Suter konnte sich einen Assist notieren lassen. Der Zürcher Stürmer gab beim Powerplay-Tor von Dylan Holloway zum 1:0 den zweiten Assist.

Minnesota – San Jose 1:2nV

Philipp Kurashev: 3 Schüsse, 1 Block, 19:03 TOI

Die Siegesserie der San Jose Sharks geht weiter. Der Auswärtserfolg beim 2:1 nach Verlängerung gegen die Minnesota Wild ist bereits der vierte Sieg hintereinander. Erneut war der 19-jährige Macklin Celebrini mit zwei Assists die prägende Figur des Spiels. Philipp Kurashev bleib ohne Skorerpunkt, zeigte aber in seinen 19 Minuten Eiszeit eine gute Defensivleistung.

Vancouver – Winnipeg 3:5

Nino Niederreiter: 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 14:18 TOI

Nino Niederreiter war beim 5:3-Auswärtssieg der Winnipeg Jets gegen die Vancouver Canucks eine der prägenden Figuren. Der Churer Stürmer brachte Winnipeg nach 35 Minuten mit 3:2 in Führung, nur wenigen Sekunden nachdem sein Teamkollege Josh Morrissey den 2:2-Ausgleich erzielt hatte.

48 Sekunden vor dem Ende war Niederreiter dann erneut entscheidend involviert. Der Nati-Star spedierte den Puck in die offensive Zone, wo Alex Iafallo nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Ottawa – Dallas 2:3nV

Lian Bichsel: 2 Strafen, 6 Hits, 12:18 TOI

Bei Dallas verteidigte Stammspieler Lian Bichsel auch im 17. Meisterschaftsspiel. Der Solothurner gewann mit den Stars auswärts 3:2 n.V. über die Ottawa Senators und feierte den dritten Sieg in Folge, bleib dabei ohne Skorerpunkt. In der Verlängerung erzielte Roope Hintz das entscheidende Tor. (abu)

