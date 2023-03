Torschütze Nico Hischier (l.) feiert mit Jonas Siegenthaler. Bild: keystone

Schweizer glänzen bei New-Jersey-Sieg +++ Klatschen für Niederreiter und Berni

St. Louis – Winnipeg 3:0

Nino Niederreiter, 3 Schüsse, 14:33 TOI

Nino Niederreiter musste mit den Winnipeg Jets eine deutliche Niederlage einstecken. Der 30-jährige Stürmer unterlag mit den Kanadiern 0:3 in St. Louis und verlor damit zum dritten Mal in den letzten vier Partien. Niederreiter stand dabei ungewohnt kurz auf dem Feld und kam nur auf eine knappe Viertelstunde Eiszeit. Winnipeg befindet sich weiterhin auf Playoffkurs, muss in den verbleibenden elf Spielen aber weiterhin regelmässig punkten, da es auf dem letzten Playoffplatz der Western Conference steht.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Niederreiter erging es mit den Jets in der Nacht auf Montag dennoch besser als seinem Ex-Team. Die Nashville Predators, bei denen unter anderem Roman Josi verletzt fehlte, unterlagen auswärts gegen die New York Rangers gleich 0:7.

Tampa Bay – New Jersey 2:5

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Assist, 1 Schuss, 18:28 TOI

Timo Meier, 1 Assist, 4 Schüsse, 1 Block, 13:48 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check, 5 Blocks, 22:30 TOI

Einen erfolgreicheren Abend erlebten die drei Schweizer in Diensten der New Jersey Devils. Diese feierten gegen die Tampa Bay Lightning einen 5:2-Sieg und beendeten damit die Niederlagenserie nach drei Spielen. Sowohl Nico Hischier (1 Tor, 1 Assist) als auch Timo Meier (1 Assist) und Jonas Siegenthaler (1 Assist) trugen als Skorer zum Erfolg bei. Hischier erzielte dabei seinen 30. Saisontreffer. Der überragende Mann des Abends war jedoch Jesper Bratt, der zunächst im Mitteldrittel den 0:2-Rückstand ausglich und dann kurz vor Schluss ins leere Tor mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung sorgte.

Somit halten die Devils auch die Verfolgergruppe, zu der neben Tampa Bay auch die New York Rangers und Toronto gehören, etwas auf Distanz. New Jersey steht momentan auf dem dritten Rang – von Platz 2 bis 6 ist aber noch alles möglich.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vegas – Columbus 7:2

Tim Berni, 2 Checks, 2 Blocks, 20:09 TOI

Für Tim Bernis Columbus hagelte es eine weitere Niederlage, die dritte in Serie und die 48. aus 69 Spielen insgesamt. Damit stehen die Blue Jackets weiterhin am Tabellenende der NHL. Berni konnte beim 2:7 gegen die Vegas Golden Knights kein grosser Vorwurf gemacht werden, der 23-jährige Verteidiger verliess das Eis mit einer ausgeglichenen Plus/Minus-Bilanz. Die beiden besten Spieler in der Partie waren Jack Eichel mit drei Toren sowie Alex Pietrangelo mit vier Assists.

