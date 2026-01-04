Nico Hischier und Timo Meier trafen beim Sieg der New Jersey Devils. Bild: www.imago-images.de

Meier und Hischier machen das Dutzend voll – Moser kassiert gleich drei Zweiminutenstrafen

New Jersey Devils – Utah Mammoth 4:1

Nico Hischier: 1 Tor, 2 Schüsse, 1 Check, TOI:19:06

Timo Meier: 1 Tor, 7 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 16:20

Jonas Siegenthaler: 1 Block, 5 Checks, TOI: 21:44

Timo Meier und Nico Hischier führen die New Jersey Devils mit ihren jeweils zwölften Toren der NHL-Saison zum 4:1-Sieg gegen Utah.

Die New Jersey Devils kämpfen um den Einzug in die Playoffs und machen dafür nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase wieder Boden gut. Beim 4:1 gegen die Utah Mammoth erzielte Timo Meier im ersten Drittel das 2:0 und Captain Nico Hischier im mittleren Abschnitt das 3:0. Aktuell liegt New Jersey ausserhalb der Playoff-Plätze.

San Jose Sharks – Tampa Bay Lightning 3:7

J.J. Moser: 1 Block, 1 Check, 6 Strafminuten, TOI: 16:57

Philip Kurashev: verletzt​

Keine Sorgen um die Playoff-Qualifikation muss sich Tampa Bay machen. Die Lightning mit dem Schweizer Verteidiger Janis Moser sind aktuell das beste Team im Osten und feierten beim 7:3 in San Jose (ohne den verletzten Philip Kurashev) den siebten Sieg in Folge.

Gleich an fünf Treffern war Nikita Kucherov beteiligt (1 Tor, 4 Assists. Auch Verteidiger Darren Raddysh konnte auf einen erfolgreichen Arbeitstag zurückblicken, dem 29-Jährigen gelang ein Hattrick. Moser liess sich beim Kantersieg keine Skorerpunkte gutschreiben und kassierte gleich drei Zweiminutenstrafen, wegen übertriebener Härte.

Calgary Flames – Nashville Predators 3:4

Roman Josi: 3 Schüsse, 1 Block, TOI: 22:52

Zu einem Sieg kamen in der Nacht auf Sonntag auch die Nashville Predators mit Captain Roman Josi. Bei Den Calgary Flames siegten die Preds knapp mit 4:3. Erst 29 Sekunden vor dem Ende erzielte Nicolas Hague den entscheidenden Treffer für seine Farben. Josi blieb in der Partie ohne Skorerpunkt.

Los Angeles Kings – Minnesota Wild 5:4 n. P.

Kevin Fiala: 1 Assist, 4 Schüsse, 1 Block, TOI: 22:30

Erst im Penaltyschiessen wurde die Partie zwischen den Los Angeles Kings und den Minnesota Wild entschieden. Auch im Fokus stand dabei der Schweizer Kevin Fiala. Im letzten Drittel bereitete der Flügelspieler das zwischenzeitliche 4:3 für die Kings vor, konnte im Penaltyschiessen seinen Versuch aber nicht verwandeln. Schlussendlich siegten die Kalifornier trotzdem und stehen aktuell auf einem Playoff-Platz.

Ottawa Senators – Winnipeg Jets 4:2

Nino Niederreiter: 1 Schuss, 3 Checks, TOI: 15:17

Immer schlechter wird die Situation für die Winnipeg Jets, bei denen Nino Niederreiter nach einem Spiel auf der Tribüne wieder zum Einsatz kam. Das 2:4 in Ottawa war die fünfte Niederlage in Folge für die Kanadier. Der letztjährige Qualifikationssieger belegt aktuell den letzten Platz im Westen und weist bereits neun Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Rang auf. (riz/sda)