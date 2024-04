Kevin Fiala bejubelt seinen Treffer gegen die Winnipeg Jets. Bild: keystone

Fiala trifft für die Kings – verliert aber das Schweizer Duell gegen Niederreiter

Winnipeg – Los Angeles 4:3nV

Nino Niederreiter (WPG), 3 Schüsse, 13:34 TOI

Kevin Fiala (LA), 1 Tor, 5 Schüsse, 18:43 TOI

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets können doch noch gewinnen. Nach sechs Niederlagen in Serie setzen sie sich in der NHL gegen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala 4:3 durch. Während Niederreiter ohne Skorerpunkt blieb, traf Fiala zu Beginn des zweiten Drittels zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Gäste. Für den St. Galler war es bereits der 66. Skorerpunkt in der laufenden Saison, für die Kings die dritte Niederlage in Folge.

Trotz zuletzt negativem Trend befinden sich sowohl die Jets als auch die Kings auf Playoff-Kurs. Die Franchise aus der kanadischen Provinz Manitoba belegt mit 96 Punkten in der Central Division Rang 3, jene aus Kalifornien in der Western Conference mit 87 Zählern Wild-Card-Platz 2. (abu/sda)